Kadıköy'deki gözaltılar adli kontrol şartı ile serbest
|22 Ağustos 2019 23:16
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Kadıköy'de, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını protesto eden gruba polisin müdahalesi sonucu gözaltında alınan 16 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Ağustos Salı günü Kadıköy'de saat 20.00 sıralarında General Asım Gündüz Caddesi'nde toplanan grubun, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan caddelerde tramvay, araç ve yaya trafiğini engelleyerek Süreyya Operası önüne doğru cadde üzerinden yürüyüşe geçtiği, bu sırada görevli personele karşı fiziki mukavemet gösteren 16 kişinin yakalandığı belirtildi.
Konuyla ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bu kişilerin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca bahse konu olaylar sırasında bir vatandaşın sırtından bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan şüphelinin işlemlerinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği kaydedildi.
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