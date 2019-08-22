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Öğrenciler yaz tatilinde 'esnaflığı' öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Kırşehir'de uygulanan proje kapsamında, 481 ortaokul ve lise öğrencisi, yaz tatilinde esnaf yanında ticaret hayatı ile ilgili bilgiler ediniyor.
 22 Ağustos 2019 23:37
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Öğrenciler yaz tatilinde 'esnaflığı' öğreniyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Ticaret ve Sanayi Odasının yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile başlatılan "Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında Projesi" ile 8, 9 ve 10'uncu sınıfta okuyan 481 öğrenci, başta kent merkezindeki tarihi Uzun Çarşı olmak üzere, çeşitli bölgelerdeki iş yerlerinde çalışmaya başladı.

İş hayatına ve ticarete yakınlıklarına göre değerlendirilen öğrenciler, müşteriyle ilişkiler, ürün satmanın incelikleri, vitrin dizaynı gibi konularda esnafın yanında tecrübe kazanıyor.

Öğrenciler, projeye katılan iş yerlerinde 6 hafta çalışarak esnaflığın inceliklerini öğrenecek.

"Öğrencilerimize girişimcilik ruhunu aşılamış olduk"

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında Projesi ile öğrencilerin meslekleri tanıdıklarını, çalışma şartlarını daha erken yaşlarda öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Karadeniz, öğrencilerin bu sayede çalışma hayatını da daha erken çağda tanımalarının sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ahiliğin başkenti olan Kırşehir'de mesleki eğitim ile ilgili yeni bir başlangıç noktası oluşturuldu. Esnafın hayat tecrübesinin öğrencilere aktarmasının sağlanarak, öğrencilerimize girişimcilik ruhunu da aşılamış olduk. Öğrencilerimiz çalışma hayatı ile daha erken tanıştılar. Yaz döneminde çalışma hayatını izleme imkanı bularak ticaret ve ticari çalışmalar hakkında ön bilgileri oluştu. Ahilik kültürü tabana yayılarak, usta çırak ilişkisi güçlendirildi."

33 öğrencinin çalışacakları iş yerlerini kendilerinin bulduğunu dile getiren Karadeniz, 448 öğrenciyi de çeşitli iş yerlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yönlendirdiklerini söyledi.

"Zaman ilerledikçe kendimi geliştirdim"

Uzun Çarşı'daki bir züccaciyecide proje kapsamında çalışan 9. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Turgut, iki haftadır çalıştığı iş yerinde deneyim kazanmak için gayret gösterdiğini anlattı.

İlk başlarda müşterilerle iletişim kurmakta zorlandığını ifade eden Turgut, zaman ilerledikçe kendini geliştirdiğini dile getirdi.

"Esnaflığı, Ahiliği öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz"

İş yeri sahibi Hüseyin Uzun da genç kızın ilk günlerde biraz çekingen olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda açıldığını söyledi.

Müşteriyle diyalog kurmakta zorlanan öğrenciyi uyararak ve işin inceliklerini öğreterek yardımcı olduklarını kaydeden Uzun, "Son günlerde işe başladığı zamana göre biraz daha iyi. Müşteriye yardımcı olmaya çalışıyor, ürünleri getirip götürüyor." dedi.

Uzun, gençlerin bu tür projelerle hayata hazırlanması gerektiğine işaret ederek, "Kırşehir esnaflık merkezi, Ahilik memleketidir. Bu yüzden yeni nesle böyle bir mesleği öğretmek, esnaflığı, Ahiliği öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza eminim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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