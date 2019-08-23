23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.

- Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay

ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30/17.30/19.30)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Balya, Gömeç, Burhaniye belediyelerini ziyaret edecek, 30. Burhaniye Kültür Sanat Festivali ve Demokrasi Parkı açılışına katılacak.

(Balıkesir/09.30-18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak.

(Slovenya)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya gelecek.

(Beyrut)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Ankara/13.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenmesi planlanan oyunlar ve gerçekleştirilecek organizasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed, "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri'nde gerçekleşecek "Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar" konulu söyleşiye katılacak.

(İstanbul/20.30)

3- "1. Arap Şiir Buluşması", Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00)

4- Kartal Belediyesi Masal Müzesince düzenlenen "Masal Festivali" başlayacak.

(İstanbul/17.00)

5- Hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü için TRT İstanbul Radyosu'nda tören düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Gruptaki diğer maçlarda Fransa ile Bulgaristan ve Sırbistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/14.30/17.00)

2- Süper Lig'de sezonun 2. haftası Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta yapılacak maçla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftasının açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bolu/20.00)

4- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.

(Suzhou/14.00)

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)

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