1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

 23 Ağustos 2019 03:22
Yazdır
23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Ağustos 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30867

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet ÖRNEK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ali ÇEVİK atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Necip GÜLMÜŞ atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya ERKAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İNALTEKİN görevden alınmış ve bu suretle boşalan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Arzu GÜR atanmıştır.

22 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
23 Ağustos 2019 07:40		 Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
23 Ağustos 2019 07:20
AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş
23 Ağustos 2019 07:05		 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
23 Ağustos 2019 06:23
THK'ya muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor suçlaması
23 Ağustos 2019 06:11		 İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor
23 Ağustos 2019 05:52
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Ağustos 2019 05:21		 İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
23 Ağustos 2019 00:04
23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2019 00:03		 Türk İHA'ları Rumları korkuttu!
22 Ağustos 2019 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:46 - Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı07:40 - Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de07:39 - Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü07:20 - 'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı07:20 - Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu07:05 - AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş06:50 - Denetimler azaldı, fırsatçılar hortladı06:41 - İnşaatta dünya ikincisiciyiz06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:23 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
06:11 - THK'ya muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor suçlaması05:52 - İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor05:21 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik03:22 - 23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak00:04 - İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?00:04 - Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı00:03 - 23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı
AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş
İnşaatta dünya ikincisiciyiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşlanmayı kabullenmemek 1
Kanepede uyumak 1
şemsiye 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 3
this is us 1
23.08.2019 beşiktaş vs göztepe maçı 1
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 1
islam slimani'nin monaco'ya transferi 1
güvenmek 2
Kararsızlık 1
SON İLANLAR
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mardin Kızıltepe Belediyesi 36 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çorum Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam