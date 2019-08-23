23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
|23 Ağustos 2019 03:22
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23 Ağustos 2019 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30867
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet ÖRNEK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ali ÇEVİK atanmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Necip GÜLMÜŞ atanmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya ERKAN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İNALTEKİN görevden alınmış ve bu suretle boşalan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Arzu GÜR atanmıştır.
22 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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