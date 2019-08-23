İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor
İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin teslim olmasına ilişkin, "Terör örgütünde çözülme ve örgütten kaçışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
|23 Ağustos 2019 05:52
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin teslim olmasına ilişkin, "Terör örgütünde çözülme ve örgütten kaçışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda; 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Bakanlık, terör örgütünde çözülme ve örgütten kaçışların devam ettiğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
23 Ağustos 2019 07:40
|Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
23 Ağustos 2019 07:20
|AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş
23 Ağustos 2019 07:05
|Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
23 Ağustos 2019 06:23
|THK'ya muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor suçlaması
23 Ağustos 2019 06:11
|Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Ağustos 2019 05:21
|23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Ağustos 2019 03:22
|İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
23 Ağustos 2019 00:04
|23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2019 00:03
|Türk İHA'ları Rumları korkuttu!
22 Ağustos 2019 20:51