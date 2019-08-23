İnşaatta dünya ikincisiciyiz

Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 44 firmayla ikinci sırada yer aldı. Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yüzde 1'lik artışla 482,4 milyar dolardan 487,3 milyar dolara çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012-2014 döneminde ise 500-544 milyar dolar bandında seyretmişti. Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018'de, Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci oldu. ENR listesinde geçen yıl 44 Türk firması yer aldı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu'da yüzde 9,7'den yüzde 10,4'e yükselirken, Asya'da yüzde 4'ten yüzde 2,1'e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika'da fazla değişim göstermeyerek yüzde 5,6 olurken, Avrupa'da ise sınırlı artışla yüzde 7'ye ulaştı.

50 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlerin son dönemde yurt içinde yaşanan zorluklar nedeniyle yurt dışına yoğunlaştığına işaret ederek, bu yıl ocak-temmuz döneminde yurt dışında toplam 5,6 milyar dolar tutarında 130 proje üstlenildiğini bildirdi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeye ulaşıldığına dikkati çeken Yenigün, "Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkıları başta olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür. Birliğimiz öncülüğünde, 'Türk Müteahhitliği' markasını oluşturarak, uluslararası pazardan aldığımız payın 2030'larda yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz" dedi.

RÖNESANS 33'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan Türkiye'nin, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünya sıralamasına giren en büyük şirketi olan Rönesans, bu yıl da kendi sektörünün küresel birinci liginde yükselişini sürdürdü. Rönesans İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın söz konusu listesinde Rönesans İnşaat, 2019'da bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek 33'üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa'nın da en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi oldu. 2018 yılında toplam 5,4 milyar dolar gelir elde ederek küresel ölçekte sıralamalara giren projelere imza atan Rönesans, bu sonuçla 2019 listesinde de Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini korudu.