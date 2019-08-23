1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnşaatta dünya ikincisiciyiz

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesine 44 firmayla giren Türkiye, ikinci sırada yer aldı. Küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı aynı yıl için yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Uluslararası pazardan aldığımız payın 2030'larda yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz" dedi.
 23 Ağustos 2019 06:41
Yazdır
İnşaatta dünya ikincisiciyiz

Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 44 firmayla ikinci sırada yer aldı. Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yüzde 1'lik artışla 482,4 milyar dolardan 487,3 milyar dolara çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012-2014 döneminde ise 500-544 milyar dolar bandında seyretmişti. Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018'de, Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci oldu. ENR listesinde geçen yıl 44 Türk firması yer aldı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu'da yüzde 9,7'den yüzde 10,4'e yükselirken, Asya'da yüzde 4'ten yüzde 2,1'e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika'da fazla değişim göstermeyerek yüzde 5,6 olurken, Avrupa'da ise sınırlı artışla yüzde 7'ye ulaştı.

50 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlerin son dönemde yurt içinde yaşanan zorluklar nedeniyle yurt dışına yoğunlaştığına işaret ederek, bu yıl ocak-temmuz döneminde yurt dışında toplam 5,6 milyar dolar tutarında 130 proje üstlenildiğini bildirdi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeye ulaşıldığına dikkati çeken Yenigün, "Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkıları başta olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür. Birliğimiz öncülüğünde, 'Türk Müteahhitliği' markasını oluşturarak, uluslararası pazardan aldığımız payın 2030'larda yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz" dedi.

RÖNESANS 33'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan Türkiye'nin, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünya sıralamasına giren en büyük şirketi olan Rönesans, bu yıl da kendi sektörünün küresel birinci liginde yükselişini sürdürdü. Rönesans İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın söz konusu listesinde Rönesans İnşaat, 2019'da bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek 33'üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa'nın da en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi oldu. 2018 yılında toplam 5,4 milyar dolar gelir elde ederek küresel ölçekte sıralamalara giren projelere imza atan Rönesans, bu sonuçla 2019 listesinde de Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini korudu.

  • Türk şirket yaptı Putin açacak
  • Türk inşaat firması ESTA'nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı'nın açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacak. ESTA Construction tarafından anahtar teslim yapımı tamamlanan 'Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışı için geri sayım başladı. Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.
  • Rusya'ya iki otel yatırımı
  • Toplam 22 ülkede 45 bin çalışanı bulunan, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve turizm alanında faaliyet gösteren Yükselir Group, son 3 yılda turizm sektörüne daha fazla ağırlık vererek üçüncü büyük otel yatırımını yönetim kurulu üyelerinin Rusya'da yaptığı toplantı sonucunda St Petersburg ve Moskova'ya yapma kararı aldı. Rusya'daki turizm yatırmının bir başlangıç olduğunu ve ve devamını da geleceğini belirten Yüksel, ülkenin farklı bölgelerinde de yatırım amacıyla arayış içerisinde olduklarını belirtti.
  • İnşaat malzemeleri sektörü canlanıyor
  • Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin yayımladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, temmuzda 4 ay sonra artış gösterirken, ihracatın yanı sıra iç satışlarda da yükseliş görüldü. Üretimde de 4 ayın ardından artış görüldü. Cirolar temmuzda iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. Toparlanma önümüzdeki aylar için faaliyetlere ilişkin beklentileri de destekledi. Bununla birlikte TÜİK'in açıkladığı 2019 yılı Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,10 arttı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denetimler azaldı, fırsatçılar hortladı
23 Ağustos 2019 06:50		 İstanbul'da icradan satılık hastane
22 Ağustos 2019 23:21
Türkiye'nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı
22 Ağustos 2019 23:00		 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
22 Ağustos 2019 21:13
Türkiye seracılıkta dünya ile yarışıyor
22 Ağustos 2019 19:19		 Sarımsak halde 15, pazarda 30 lira
22 Ağustos 2019 19:15
Merkez Bankası rezervleri azaldı
22 Ağustos 2019 14:53		 Çeyrek altın ne kadar?
22 Ağustos 2019 12:26
Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL
22 Ağustos 2019 12:21		 Bakan Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz
22 Ağustos 2019 12:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:46 - Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı07:40 - Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de07:39 - Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü07:20 - 'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı07:20 - Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu07:05 - AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş06:50 - Denetimler azaldı, fırsatçılar hortladı06:41 - İnşaatta dünya ikincisiciyiz06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:23 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
06:11 - THK'ya muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor suçlaması05:52 - İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor05:21 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik03:22 - 23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak00:04 - İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?00:04 - Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı00:03 - 23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı
AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş
İnşaatta dünya ikincisiciyiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
this is us 1
kıvılcım nickli yazar 1
leblebi 1
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
tesel-ya 1
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
yaşlanmayı kabullenmemek 1
ferdi kadıoğlu 1
supporters 1
şemsiye 1
SON İLANLAR
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mardin Kızıltepe Belediyesi 36 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çorum Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam