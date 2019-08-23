'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı

Suriye'deki iç savaştan kaçarken Yunanistan'a geçmeye çalışan bir ailenin 3 yaşındaki çocukları olan Aylan bebeği tüm dünya kıyıya vuran cansız bedeniyle tanıdı. Vicdanları sızlatan o görüntü karşısında yönetmen Ömer Sarıkaya'da kayıtsız kalamadı.

Talihsiz bebeğin yaşam hikayesini beyaz perdeye aktaran Sarıkaya, birçok açıdan ilkleri de gözler önüne serdi. Filmde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun yanı sıra, Wilma Elles, Cesur Yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in, eski milletvekili Aydın Ayaydın, gazeteci Hande Fırat ve Talat Atilla gibi birçok isim yer aldı.

Aylan bebek sembol oldu ama hiçbir şey değişmedi

Sarıkaya, mültecilerin dramını en iyi şekilde özetleyen Aylan bebeğin film olma hikayesini şu şekilde anlattı: "Aylan bebeğin minik bedeni kıyıya vurduğunda tüm dünya gözyaşı dökmüştü. Büyük dramın sembolü olan Aylan bebek tarihe geçti ve sadece öyle kaldı.

Bir daha Aylan bebeklerin cansız bedeni kıyıya vurmasın diye film yapmaya karar verdim. Bodrum ve Kuşadası'nda çekimlerimizi tamamladık.

Filmi çekerken gözyaşlarıma hakim olamadım

Özellikle beni en çok etkileyen, tüylerimi diken diken eden sahne boğulma sahneleri oldu. Bir yönetmen olarak özellikle Aylan bebeğin annesinin acısını hissettim. Kadın yüzme bilmiyor ve çocuklarıyla birlikte denizden korkuyor. Oyuncularımız da gerçekten o sahneler çekilirken ağladılar. Düşünsenize denizin ortasında tek başınasınız ve öleceğinizi biliyorsunuz.

Yıl bitmeden vizyonda olacak



Çekimlerin bir buçuk ay sürdüğünü söyleyen Sarıkaya, "Bundan sonra montaj aşamasındayız. Filmi eğer devlet himayesi altına alabilirsek daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlarız. Hatta galaya dünya liderlerini çağırırsak hem Türkiye'nin gücünü göstermiş oluruz hem de mültecilik sorununu canlı tutarız. Filmi inşallah yıl bitmeden vizyona sokmaya çalışacağız. Hızla bu proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kimse Türkiye'ye kapılarını açmaz

Çekimler sırasında dahi Bodrum'dan Avrupa'ya geçmek için kaçak yollar arayan mültecilerin olduğunu belirten Sarıkaya, "Yaşanan bunca acıya rağmen botlarla Avrupa'ya geçmenin yollarını arıyorlar. Onları vazgeçirmeye çalıştım. "Ölmeye gidiyorsunuz" dedim. Hatta bir kaç tanesini ikna ettim. Kaldığımız otele getirdim" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

İnsanlığın filmini çekmeye çalıştık

Aylan Bebek filminin gelirinin büyük bir kısmının mülteciler ile ilgili yardım faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşlarına gideceğini belirten Sarıkaya, "Filmi çekmeye başlarken ki amaçlarımızdan biri de buydu. Oyuncularımız da bu yüzden bir ücret talep etmeden gönüllülük esasıyla çalıştılar. Birçok oyuncu arkadaşlarıma film için bütçe olmadığını ve insanlığın filmini çekeceğimizi söyledim. Hepsi de canı gönülden yer aldılar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun filmde yer alma tekliflerini geri çevirmediklerini anlatan Sarıkaya, "Bakanımızın bu filmde olması büyük bir prestij sağladı. Bu film bir partinin siyasi propagandası değil. Dünyanın mülteciler konusunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını ancak sinema dili ile anlatılması gerekiyordu. Biz de onu gösterdik" dedi.

Siyasilerden önemli mesajlar var

Filminin en ilgi çeken karelerinden birisi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çare aradıkları sahne oldu. Bakan Soylu, filmde, "Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız" dediği sahne ile dünyaya mesaj verilirken milletvekili rolünde filmde oynayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Aylan bebeğe sahip çıkmayan Avrupa'ya "Tüm dünyanın yüreği mülteci mi oldu?" sorusu ile itiraz ediyor.

Dizi yapımcısı para kazanacak diye Türkiye'yi zindanlara atıyorlar

Şimdiki hedefinin 1845 yılında Sultan Abdülmecid'in İrlanda'ya yapmış olduğu gizli yardımları beyaz perdeye taşımak olduğunu söyleyen Sarıkaya, "Gelecek sene Allah'ın izniyle o filme başlayacağız. Senaryosu yaklaşık 7 senedir hazır. Sadece film için bütçe arıyoruz. Yüksek bütçeli bir film olacak. Mel Gibson ile de bu senaryo ile tanıştım ve filmde oynamayı kabul etti" diyerek ekledi: "Dünya üzerinde en büyük propaganda aracı sinema. Biz derdimizi ne kadar bağırırsak bağıralım hiçbir faydası olmayacak. Sinema dilini çok iyi kullanmamız gerekiyor. 1978 yılında çekilen ve Türkiye'yi dünyaya yanlış tanıtan 'Gece Yarısı Ekspresi' filminin etkileri uzun yıllar kendini hissettirdi. Bizim bu olumsuz etkileri silmemiz lazım. Şiddeti, terörü, ensest ilişkilerin işlendiği dizilerin dünyaya satılması bir başarı değil. Bir dizi yapımcısı para kazanacak diye Türkiye'yi zindanlara atıyorlar."