Denetimler azaldı, fırsatçılar hortladı

Türkiye'de yaz mevsimiyle birlikte yaşanan bolluk, sebze fiyatlarını hissedilir derecede düşürdü. Buna rağmen bazı ürünlerde ciddi pahalılık devam ediyor. Sebze halinde 15 ile 18 lira arasında olan sarımsak, pazarlarda 30 liraya satılıyor. Bahçeden kilosu 1,5-2 liraya alınan ve sekiz ay soğuk hava depolarında bekletilen limon, 10 liraya tüketiciye sunuluyor. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 50 kuruştan satılan ve para etmediği gerekçesiyle dökülen salatalık da, bugün halde 2,5 lirayı buldu. Pazarda ise 4 liradan satılıyor.

Adana Halciler Odası Başkanı Ali Batman "Sarımsak fiyatları halden 15 liraya çıkıyor. Ama korsan satıcılar yüzünden, pazarda yüksek fiyata çıkarılıyor. Korsanlar üzerinde denetim mekanizması yok. O pazarcı, gelip halden alsa ürünü, vatandaş da 20 ile 22 lira arasında değişen fiyatlarla sarımsak alacak. Maalesef ilçe belediyeleri yeterli denetim yapmadığından, 30 liraya almak zorunda kalıyorlar" dedi. Limon fiyatlarının da depolarda tutulduğu için arttığını kaydeden Batman "Limon, aralık ayında bahçede 1,5 TL idi... Bu sene hem sıcak hava hem de don olaylarından dolayı meyvede de eksilme var. Salatalığın ise son dönemleri. Bundan üç gün öncesine kadar 50-60 kuruştu, bugün 1,5-2,5 lira arasında satılıyor. Bunun da sebebi korsan satışlar. Korsanların denetimi yapılmıyor. Ürünler hale girse, burada arz-talep dengesine göre satış yapılacak. Belediyeler de kontrol etse, bütün ürünler kendiliğinden aşağı inecek. Ama hale girmediği için yüzde 60 oranında korsanda satılıyor. Vatandaş da fahiş fiyatlara satın alıyor" diye konuştu.

Sarımsak satıcısı Hüseyin Çelebi ise "Adam, parası varken alıp depoya atıyor. Sonra mal yokken piyasaya sürüyor. Fiyat, stokçulardan dolayı da pahalı" ifadelerini kullandı.

İsrafın maliyeti 214 milyar lira

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfıyla etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek "Her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek, 18 milyon tonun üzerinde meyve ve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor" dedi. İsraf edilen gıdaların maliyetiyle çok sayıda okul, hastane, köprü, yol gibi önemli hizmetlerin yapılabileceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: Araştırmalara göre, gıda israfının yıllık maliyeti yaklaşık 214 milyar lirayı buluyor. Evlerdeki israfın yanı sıra lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu alanlarda gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Yazın bereketli ve ucuz olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Yani su akarken testiyi doldurmalıyız ki, sonra susuz kalmayalım.