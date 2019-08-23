Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
|23 Ağustos 2019 07:40
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.
Ayrıca Kararda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür'ün atanmasına karar verildi.
Bunun yanı sıra Atama Kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'na aynı yer Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan atandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
23 Ağustos 2019 07:20
|AK Parti'den 18. yıl dönümüne özel marş
23 Ağustos 2019 07:05
|Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
23 Ağustos 2019 06:23
|THK'ya muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor suçlaması
23 Ağustos 2019 06:11
|İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor
23 Ağustos 2019 05:52
|Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Ağustos 2019 05:21
|23 Ağustos 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Ağustos 2019 03:22
|İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
23 Ağustos 2019 00:04
|23 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2019 00:03
|Türk İHA'ları Rumları korkuttu!
22 Ağustos 2019 20:51