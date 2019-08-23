Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü
|23 Ağustos 2019 07:39
|Yazdır
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde şakalaşma kanlı bitti. İki arkadaş çay yolunsa şakalaşırken Ahmet Salih Gökyüz (16) arkadaşı Osman Sevinç'i (18) karnından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Biga'nın Gümüşçay Belediyesinde çay boyunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Sevinç, arkadaşı Ahmet Salih Gökyüz ile şakalaşırken karnından bıçaklanarak öldü. Çay boyunda gerçekleşen olay saat 00:45 sıralarında meydana geldi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı.Yapılan müdahalelere rağmen Osman Sevinç kurtulamadı. Ahmet Salih Gökyüz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık
22 Ağustos 2019 21:44
|SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı
22 Ağustos 2019 21:28
|Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
22 Ağustos 2019 21:03
|Siirt'te 'pat pat' devrildi: 1'i ağır, 12 yaralı
22 Ağustos 2019 20:41
|Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
22 Ağustos 2019 20:11
|Eski astsubay dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı
22 Ağustos 2019 19:51
|Emekli kadın öğretmen denizde boğuldu
22 Ağustos 2019 19:23
|Minibüse molotofkokteyli atıp yaktılar, yanma anını çektiler
22 Ağustos 2019 18:55
|Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı
22 Ağustos 2019 18:51
|Polis motosikletiyle otomobil çarpıştı: 1 polis yaralı
22 Ağustos 2019 18:44