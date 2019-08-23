Sümela'dan yağmalanan eserlere takip
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Maçka'daki Sümela Manastırı'ndan kaçırılan tarihi hazinenin peşine düştü. Osmanlı döneminde Batılı arkeologlar, Cumhuriyet döneminde ise Trabzon'da görevli NATO askerlerince yağmalanıp yurtdışına kaçırılan 100'e yakın eser, 4 yıllık sıkı takip sonucu belirlendi.
|23 Ağustos 2019 08:16
|Yazdır
Dünya galerilerini tarayan bakanlık, koleksiyoncu görünümündeki ajanlarını da yurtdışına gönderdi. Hazineler tarihi eser tanıtım ve müzayedelerinin yapıldığı internet portallarında da arandı. Bakanlık, uluslararası ve ikili anlaşmalar kapsamında ülkelerle temasa geçerek, Sümela Manastırı'ndan kaçırılan eserlerin iadesini isteyecek.
İade yoksa dava var
İade konusunda uzlaşıya varılamazsa, uluslararası mahkemelere başvurulacak. TBMM'ye gönderilen raporda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şu sözleri yer aldı: "... Eserlerin iadesi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor."
Yelda GÖKDAĞ
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Deniz Baykal'dan Kayyum açıklaması
23 Ağustos 2019 15:08
|THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı
23 Ağustos 2019 15:02
|Antalya'daki 'iştirak şirketi' kavgasında yeni iddialar
23 Ağustos 2019 14:48
|'Doğu Akdenizde içinde olmadığımız hiç bir anlaşmanın geçerliliği yok'
23 Ağustos 2019 14:36
|Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu
23 Ağustos 2019 14:34
|KYK borcunu ödeyemeyen 280 bin kişi bakanlığa bildirildi
23 Ağustos 2019 14:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
23 Ağustos 2019 14:13
|Ak Partili Özkan: Siz de devleti yönetme sorumluluğuna sahip oldunuz
23 Ağustos 2019 13:55
|'Kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak zorundayız'
23 Ağustos 2019 13:50
|'Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışımız var'
23 Ağustos 2019 13:43