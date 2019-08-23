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5 yıldızlı iftiraya yargıdan fren

Tatil dönüşü ülkelerinde iftirayla dava açarak Türk otellerinden tazminat alan turistlerin oyunu bozuldu. Yasal boşluk düzeltildi, İngiliz yargısı haksız kazanç sağlayanlara para cezası yağdırdı.
 23 Ağustos 2019 08:30
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5 yıldızlı iftiraya yargıdan fren

Türkiye, İspanya, Fas ve Tunus gibi ülkelerdeki 5 yıldızlı her şey dahil tesislerde ucuza rüya gibi tatil yapan İngiliz turistler, yasal boşlukları fırsata çeviriyordu. İngiltere yasalarına göre turistler gittiği ülkede konakladığı otelle ilgili sorun yaşadığında tur operatörleri 'hakem' vazifesi görüyordu. Yabancı tur operatörleri de müşterilerinden taraf olup otellerin sunduğu delilleri hiçe sayınca mahkemeler cezayı kesiyordu. Ülkelerine döndüklerinde 'zehirlendik', 'ayağımız kaydı yaralandık', 'otelde uyarı tabelaları eksikti' gibi çeşitli bahanelerle İngiliz mahkemelerine başvuran turistler, tatil ücretinin en az iki katı tazminat alıyordu.

Komisyon: Şebeke gibiler

Özellikle İspanyol ve Türk otelcilerin şikayetleri üzerine İngiltere Parlamentosu, harekete geçti. Konuyla ilgili kurulan komisyon, avukatlık bürolarının İngiliz turistlerle şebeke gibi hareket edip haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Bunun üzerine tur operatörleri devreden çıkarıldı. Turistlerin mahkemeye bireysel başvuru yapması sağlandı.

Ada basınında manşet

The Sun gazetesi, Brown çiftinin otel görüntülerini paylaşıp dolandırıcı olduklarını yazdı. Daily Mail ve Metro gazeteleri de "Havuz fotoğrafı 20 bin sterlinlik tatilde zehirlenme yalanını ortaya çıkardı" ifadesini kullandı.

Yalancı çifte 140 bin TL ceza

2019'un başında yürürlüğe giren düzenleme sonrası iftiracı turistlere ve avukatlık şirketlerine ceza yağdı. Bunun son örneği Marmaris'te keyifli bir tatil yapıp ülkeye dönünce "Zehirlendik. Tatilimiz berbart geçti" diyerek mahkemeye başvuran Martin ve Lindsey Brown çifti oldu. Brown çiftinin tatil boyunca çılgınca eğlendiklerigörüntüleri delil sayan mahkeme, Türk otel işletmesini haklı buldu. Brown çiftine 30 bin sterlin ceza kesildi.

Ender TÜRKKAN

Akşam
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