Yeni atamalarla TSK gençleşti

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korg. Şeref Öngay 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korg. Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korg. Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korg. Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı yönetecek 2. Ordu Komutanlığına atandı. Yayla ile birlikte görev yapmak üzere 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı'na Tuğgeneral Mahmut Altun getirildi. TSK'da tek dört yıldızlı ordu Org. Musa Avsever komutasındaki 1. Ordu kaldı.

ÖZSERT'E KRİTİK GÖREV

Milli Savunma Bakanlığında iki yeni kadro ihdas edildi ve daha önce sivil yöneticiler elindeki birçok görev general yönetimine geçti. Bu seneki YAŞ'ta korgeneralliğe terfi ettirilen tek isim olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı İrfan Özsert, yeni ihdas edilen Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Özsert, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kuvvetler, MİT, jandarma ve polis başta olmak üzere tüm güvenlik unsurlarıyla bağlantısı olacak. MSB'deki bir diğer yeni kadro olan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne de Tümg. Göksel Kahya atandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğg. Mehmet Özeren atandı. Kara Kuvvetleri'nde tuğgeneralliğe terfi eden tek hakim albay olan Mehmet Avcıoğlu da MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

G.KURMAY İSTİHBARATA HAVACI KOMUTAN

4 ve 7. kolordu komutanlıklarında da görev değişikliğine gidildi. YAŞ kararları kapsamında görev süresi 1 yıl uzatılan Tümg. Erhan Uzun 4. Kolordu Komutanı, Tümg. Yılmaz Yıldırım 7. Kolordu Komutanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Başkanlığına Tümg. Mustafa Oğuz, Harekat Başkanlığına ise Tümg. Bahtiyar Ersay getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yapan Tümg. Ali Serin ise Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Genelkurmay Lojistik Başkanlığına Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tüma. Kadir Yıldız, MEBS Başkanlığına ise Tuğg. Alper Ketencioğlu görevlendirildi.

ÖKK'YA TAZE KAN

Atama kararları kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığında da değişikliğe gidildi. Bordo berelilerin komutanı Tümg. Ahmet Ercan Çorbacı, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına atandı. Söz konusu komutanlığın özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik planlanan harekatta kritik görevler icra etmesi bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanlığına ise 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümg. Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi. Mardin'deki 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Fedai Ünsal Genelkurmay Genel Sekreterliğine atanırken, Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğg. Mehmet Özeren ise Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.

D.AKDENİZ ONA EMANET

Kıbrıs Türk Barış Gücü, Güvenlik Kuvvetleri ve adadaki mekanize ve zırhlı piyadelerin komutanları da değişti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Tümg. Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Tuğg. Altan Er, Kıbrıs 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına Tuğg. Taner Uysal, Kıbrıs 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına Tuğg. Nihat Ergün, KKTC 14. Zırhlı Tugay Komutanlığına ise KKTC Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğg. Osman Akyıldız getirildi. Deniz Kuvvetleri'nde ise Akdeniz Bölge Komutanlığı'na SAT'çı amiral atandı. Doğu Akdeniz'in emanet edildiği İskenderun Üs Komutanı Tuğa. Ercan Kireçtepe, Kardak çıkarmasını yapan askerler arasındaydı.

Kumpastan güçlenerek çıktılar

Atama kararları ile harp okulu komutanlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Tuğg. Gültekin Yaralı Kara Harp Okulu Komutanı, Tuğa. Erhan Aydın Deniz Harp Okulu Komutanı, Alparslan Yücel Soysal Hava Harp Okulu Komutanı oldu. Deniz Kuvvetleri Komutalığı'nda ise İstanbul Boğaz Komutanlığına Tuğa. Ayhan Gedik, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığına Tuğa. Mehmet Cem Okyay, Akdeniz Bölge Komutanlığına Tuğa. Ercan Kireçtepe, Mayın Filo Komutanlığına Tuğa. Mehmet Baybars Küçükatay getirildi. Söz konusu isimler FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanmış, daha sonra yeniden yargılama sonucu üniformalarına kavuşmuştu.

AKLANIP DÖNDÜLER

FETÖ'nün kumpas davalarında yargılandıktan sonra görevlerine dönen ve bu sene amiralliğe terfi ettirilen bazı isimler de atama kararlarıyla önemli görevlere getirildi. Buna göre, Tuğa. Özgür Özcan Altunbulak Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Emre Sezenler Kuzey Görev Grup Komutanı, Rafet Oktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanlığı, Refik Levent Tezcan ise Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı oldu.

Yuvaya dönüşte önemli görev

Hava Kuvvetleri'nde Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı'na Korg. Mehmet Özlü, Harekat Başkanlığı'na Tümg. Erdoğan Gür atandı. Tümg. Selçuk Aygün Hava Lojistik Komutanı, Tuğg. Oğuz Okuyucu Balıkesir'deki 6. Ana Jet Üs Komutanı, Tuğg. Ali Özmen Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanı oldu. FETÖ'cülerin baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve sivil havayolu şirketlerinde çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" kapsamında üniformalarına kavuşarak bu sene tuğgeneralliğe terfi eden Aziz Adalı Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na, Gökhan Ergün Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına, Gürel Özusta ise Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığına getirildi.