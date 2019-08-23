Yangına müdahale eden mühendis: Ben vatan haini değilim!

İZMIR'DE ormanı yaktığını sanan köylünün linç etmeye kalktığı orman mühendisi Özkan Özbedel SABAH'a konuştu. 25 yıllık ormancı olan ve halen "Orman Yangınları Önleme Şube Müdürü" olarak görev yapan Özbedel, o gece karşı yangın çıkararak Kuyucak köyünün alt tarafında bulunan Eski Orhanlı Köyü'nü yanmaktan kurtardı. Ancak bazı köylüler, Özbedel'in yangın çıkardığını sanıp,videosunu sosyal medyada paylaştı. Videoya sosyal medyada "Vatan haini" ve "Terörist" gibi yorumlar yapıldı. Özbedel, bu yorumlara "Vatan haini değil, vatanına milletine bağlı bir Türk evladıyım" diyerek tepki gösterdi. İngilizce 'Backfire' olarak bilinen 'Karşı yangın' tekniğinin ders olarak okutulduğuna dikkat çeken Özbedel yaşadıklarını anlattı:

Muğla'da yangın çıktığında e bölgeye gittik. Eski Orhanlı Köyü'ne sıçrayacak yangını karşı yangın yöntemiyle önledik. Bu olaydan bir gün sonra komşu Kuyucak Köyü'ne sıçrayan yangına müdahale ettik. Arkadaşlarımız yangının diğer tarafından ben ise tersi istikametten karşı yangın çıkararak önlemeye çalışıyorduk. Benim yaktığımı gören köylüler ellerinde sopalar, kemerlerle saldırdı. Küfürler edip, "terörist" , "vatan haini" diyorlardı. Karşılık vermedim. Gözleri dönmüştü. Bu videoyu sosyal medyaya yüklemişler. Kızlarım, eşim arayıp "Bırak gel" diyerek ağlıyorlardı. Onlara "Burada ciğerlerimiz yanıyor. Bırakamam" dedim. Gerçek ortaya çıkınca tebrik için aradılar. Biz vatan haini hiç olmadık. Vatanına, milletine bağlı bir Türk evladıyım.

Türkiye'de nerede büyük yangın olursa arkadaşlarımızla birlikte oraya gideriz. Muğla, Bursa ve son olarak İzmir yangınına gittik. 'Yangını yangınla' söndürme tekniği olarak da bilinen karşı yangın uygulaması ders olarak okutulur. Dünyada birçok yangın söndürme ekibi tarafından kullanılır.

Erhan Öztürk