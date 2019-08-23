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AK Parti'de bugün kutlama yarın teşekkür

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü bugün Ankara'da düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Etkinliğe katılacak olan Başkan Erdoğan, yarın ise teşekkür turuna Rize'den start verecek
 23 Ağustos 2019 08:35
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AK Parti'de bugün kutlama yarın teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak. Önce AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, ardından ATO Congersium'da yıldönümü etkinliklerine katılacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 14 Ağustos'ta yapılması planlanan program bugüne ertelenmişti. Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katılacak.

İşte AK Parti'nin "18.yıl" marşı! "Gelecek bizim elbet"

Yaklaşık bin kişinin katılması beklenen etkinlikte Erdoğan, bir konuşma yapacak. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir de resepsiyon verilecek. Bu yıl programa AK Parti'nin kuruluş yıldönümü 14 Ağustos 2001'de doğan ve bu yıl tıpkı AK Parti gibi 18 yaşına basan 18 genç de davet edildi. Gençler Erdoğan ile bir araya gelecek. Yine etkinlikte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen sürede yapılanlar ve yaşananlar bir sinevizyonla anlatılacak. AK Parti'nin 18'inci yaşına özel bestelenen şarkı da ilk kez katılımcıların beğenisine sunulacak.

Erdoğan, bugün ayrıca MKYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda AK Parti'nin 7'inci Olağan Büyük Kongre kararının alınması ve bu konuda Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yetkilendirilmesi bekleniyor. Bu kararının ardından eylülde itibaren AK Parti'de kongre süreci başlayacak. Önce delegeler belirlenecek. Ardından belde, ilçe ve il kongreleri yapılacak. Eş zamanlı olarak il kadın ve gençlik kolları kongreleri de gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından il il gezerek gerçekleştirmeyi planladığı teşekkür ziyaretlerine de başlıyor.

Erdoğan, yarın memleketi Rize'de vatandaşlarla buluşacak. Pazar günü ise Trabzon'da temaslarda bulunacak. Erdoğan, ayrıca bölgede yapımı devam eden Rize- Artvin Havalimanı ile Yusueli Barajı'nda inceleme yapacak. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde en fazla oy aldığı il yüzde 72,99 ile Rize olmuştu. AK Parti, Trabzon'da ise yüzde 64,61 oyla belediyeyi kazanmıştı. Erdoğan, hafta sonu ayrıca, yüzde 43,2 oyla AK Parti'nin belediyeyi kazandığı Artvin'in Yusufeli ilçesini de ziyaret edecek.

EDA IŞIK

Sabah
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