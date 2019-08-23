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Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki faiz indiriminin ardından kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredisindeki faiz indirimleri meyvesini verdi. Konut kredisinde aylık ve yıllık ortalama bileşik faiz 1 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ipotekli satışlarda temmuz ayında başlayan hareketlenmenin, ağustos ve eylülde güçlenerek devam etmesi bekleniyor.
 23 Ağustos 2019 08:43
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Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde 26 Temmuz'da yüzde 20.49, 2 Ağustos'ta ise yüzde 18.45 olan yıllık ortalama bileşik faiz, 9 Ağustos'ta yüzde 13.64'e geriledi. Konut kredisinde 1 haftada 4.7, 22 haftada ise 6.8 puanlık düşüş oldu. Aylık faiz ise 2 haftada yüzde 1.70'den 1.13'e geriledi.

KREDİLER 4 AY SONRA ARTTI

Kredi faizlerindeki hızlı düşüş, vatandaşın faiz yükünü de önemli miktarda azalttı. 28 Haziran'da aylık yüzde 1.7 faizle çekilen 500 bin lira tutarında, 120 ay vadeli konut kredisinde toplam ödeme 1 milyon 248 bin TL iken, bu tutar 9 Ağustos'ta 915.8 bin TL'ye indi. Tüketicinin ödeyeceği toplam faiz 333 bin TL azalarak 748.4 bin TL'den 415.8 bin TL'ye geriledi. 500 bin TL'lik kredide faiz yükü 26 Temmuz'daki oranlara göre ise 2 haftada 260 bin TL azaldıi. Faiz düşüşü, konut kredisini de haftalık bazda 4 ay aradan sonra ilk kez artırdı. Konut kredisi hacmi 2-9 Ağustos arasında 251 milyon TL artarak 178.7 milyara çıktı.

FAİZ % 10'A KADAR İNER

Piyasalarda, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile başlayan toparlanmanın ilk sinyali, temmuz ayı konut satışlarından gelmişti. Temmuzda konut satışları hazirana göre yüzde 67 artarak 102 bin 236 adetle 4 ayın zirvesine çıkarken, ipotekli konut satışları ise yüzde 78 artarak 13 bin 64 adete çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 3-4 puanlık bir indirimin olacağını ifade eden analistler, konutta da kredi faizlerinin kadar yıllık bazda yüzde 10'a kadar ineceği görüşünde.

İNŞAAT MALZEMELERINDE IÇ SATIŞ 4 AY SONRA ARTTI

Konut sektöründeki toparlanma, diğer göstergelere de yansımaya başladı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Temmuz 2019 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler temmuzda toparlandı. Yurt içi satışlar 4 ay sonra artış gösterirken, ihracattaki yükseliş hızlandı. Yurt içi satışlar ve ihracat uzun süre sonra birlikte arttı. Böylece faaliyetlerde genele yayılan dengeli bir toparlanma yaşandı. Üretimde de 4 ayın ardından ilk kez artış görüldü. Öte yandan Türkiye İstatik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi de ağustosta yüzde 3.1 artarak 58.3 ile son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hane halkının maddi durum beklentisi yüzde 1.1, genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1.2, tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 3.1 arttı. İşsiz sayısının da azalacağını ilişkin beklenti güçlendi.

Seda Tabak
Memurlar.Net
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