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146 bin lira değerindeki ilaçlar çöpe gidiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenciler evlerinde kullanılmayan miadı dolmuş ilaçları topladı. Öğrencilerin sadece yüzde 10'undan gelen ve çöpe gidecek olan ilaçların maddi değer toplamı 146 bin lira
 23 Ağustos 2019 08:56
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146 bin lira değerindeki ilaçlar çöpe gidiyor

Bursa İnegöl'deki devlet hastanesi öncülüğünde, kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü desteğiyle başlatılan projeyle öğrenciler, evlerinde bulunan miadı geçmiş ilaçları topladı.

Toplanan miadı geçmiş ilaçlar hastane personeli tarafından tek tek kayıt altına alındı, ortaya korkunç bir rakam çıktı.

Bir ay zarfında 6112 kutu ilaç toplanırken, İnegöl Devlet Hastanesi girişinde sergilenen ilaçların maddi değeri 146 bin 888 lira.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Devlet Hastanesi CEO Hayrettin Göçmen, "İnegöl çapında başlattığımız proje çerçevesinde, okullarımızda okuyan öğrencilerimizden evlerinden miadı geçmiş ilaçlarını getirmeleri talep edildi. Toplanmış olan miadı geçmiş ve kullanılmayan ilaçlar hastane idaremizce tek tek sayıldı ve not edildi. Öğrencilerin ancak yüzde 10'undan dönüş oldu. Ama ortaya çıkan rakam korkunç.

Bu kadar kısa süre içinde toplanan miadı geçmiş ilaç kutusu sayısı tam 6112. Çöpe atılan ve her bir kuruşu yine bizlerden çıkan bu ilaçların toplam maddi değeri ise 146 in 888 TL. Çöpe atılan her bir ilaç ortak kamu kaynağıdır. Lütfen ilaçlarımızı gerektiği kadar tüketelim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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