LGS'ye girecek öğrenci sayısı yüzde 54 artacak
Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na geçen yıla oranla daha çok öğrenci girecek. CHP'li Özgür Özel, "Derhal bir tedbir alınmalı. Kontenjanlar artırılmalı. Yoksa öğrencilerin bir okula girme olasılığı azalacak" dedi
|23 Ağustos 2019 09:14
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrenci sayısının yüzde 54 artacağını belirtti.Özel, "Sayı çok fazla. Öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacak" dedi. Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrenci sayısındaki artış nedeniyle alınacak önlemleri sordu.
Özel şunları söyledi: "2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin bu yıl 8. sınıf olduğu göz önüne alındığında, geçen yıla göre yüzde 54'lük bir artış söz konusu. Okulların kontenjanlarında artış yapılması gerekiyor. MEB bu konuda önlem almalı.
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