Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
Memur-Sen, tespit tutanağını gün içinde yayınlayacak
|23 Ağustos 2019 09:17
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığımız habere cevap verdi.
Yalçın, sorduğumuz sorulara bugün tespit tutanağı ile cevap vereceğini duyurdu.
Memur-Sen'in tespit tutanağını gün içinde yayınlaması bekleniyor.
Ali Yalçın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama
"Memur Sen Başkanı, https://t.co/h8Ae5RWK8xteki habere cevap verdi ama açıklamadı" https://t.co/ySQLpApBwj haberinde sorulan soruların cevabı bugün Hakem Heyetine gidecek Sendika Tespit Tutanağı ile anlaşılacaktır.Ali Yalçın (@_aliyalcin_) 23 Ağustos 2019
Her zaman şeffaf olduk.
Tespit Tutanağımızı da yayınlayacağız. pic.twitter.com/kSOexfXA8Q
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