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Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak

Memur-Sen, tespit tutanağını gün içinde yayınlayacak
 23 Ağustos 2019 09:17
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Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığımız habere cevap verdi.

Yalçın, sorduğumuz sorulara bugün tespit tutanağı ile cevap vereceğini duyurdu.

Memur-Sen'in tespit tutanağını gün içinde yayınlaması bekleniyor.

Ali Yalçın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama

Memurlar.Net
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