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Üniversite kayıtları için son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün sona erecek
 23 Ağustos 2019 09:28
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Üniversite kayıtları için son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün tamamlanacak.

2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir bölüme yerleşen adaylardan kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar kayıt haklarını kaybedecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarını yaptırması gerekecek.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık'a kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek.

Kayıt yaptıracak adayların, mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın aslı, onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 12 vesikalık fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda), katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge, üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretlerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca ek puandan yararlanarak yerleştirilen ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmeyen adaylardan, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösteren resmi belge istenecek.
Anadolu Ajansı
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