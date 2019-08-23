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Okula dönüş pazarı 6 milyarı aşacak

Okula dönüş ayı eylülde, perakende sektörü hareketlenecek. Bu yıl 6 milyar lirayı aşması beklenen pazarda kırtasiye ürünleri satışlarından gelecek ciroların yüzde 15-20 artması bekleniyor
 23 Ağustos 2019 09:47
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Okula dönüş pazarı 6 milyarı aşacak

018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına birkaç hafta kala marketlerden teknoloji mağazalarına ve e-ticaret sitelerine kadar perakende sektörü okula dönüş alışverişleriyle canlanacak. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin ders başı yapacağı eylül ayında kırtasiye, kitap, kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ürünleri derken 6 milyar liranın üzerinde bir pazar oluşacak.

ÖZEL OKULDA 3 BINE ÇIKTI

Bu sezon bir okul çantasını doldurmak 150 ila 500 lira arasında değişiyor. Özel okullarda ise kitap ve kırtasiye ücretlerinin 3 bin liraya çıktığı 2019-2020 öğretim yılında pazardan pay kapma yarışı başladı. İlkokula başlayacak bir öğrencinin kıyafet ve ayakkabı maliyeti 400 liradan, çanta, matara, kalem, defter gibi kırtasiye ürünleri ise 250 liradan başlıyor. Geçen yıl 465 TL olan okula başlama maliyeti bu yıl 650- 800 lira arasında değişiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl pazarın 6 milyar lirayı geçeceğini, geçen yıla göre cirolarda en az yüzde 15-20 oranında artış beklediklerini kaydetti. Bu dönemde yapılan alışverişlerin başında teknolojik ürünler geliyor. Bilgisayar, tablet, kulaklık satışlarında artış olduğunu belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, akıllı telefonların teknoloji harcamalarında en büyük payı alacağını söyledi. Geçen yılda olduğu gibi akıllı çocuk saatlerinin, bu yıl da satış yıldızlarından biri olacağının altını çizen Gürcan, "Oyunu destekleyen dizüstü bilgisayarların satışları canlanacaktır" dedi. Sağlıklı beslenme trendinin artmasına paralel özellikle blender, tost makinesi, mini fırın gibi gıda hazırlayıcılar ile meyve sıkacakları, kahve ve çay makinalarında da hareketlenme beklediklerini belirten Gürcan, "Süpürge ve ütü kategorilerinde de bir önceki seneye göre yüzde 20 artış bekliyoruz" dedi.

İNTERNETTEN TEK SEFERDE 115 TL HARCAMA

EYLÜL 2018'de okul ürünlerinin satışında yüzde 135 artış olduğunu belirten Gittigidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, bu yıl da benzer bir artış öngördüklerini söyledi. Ayakkabı alımlarında bu yıl yüzde 25-30'luk bir artış beklediklerini dile getiren Elçin, "En çok rağbet gören ürünler, kırtasiye ürünleri, çantalar ve çalışma masası kategorileri. Bunun yanında sneaker ve spor ayakkabı grubu" ifadelerini kullandı. Zaman azaldığı için alışverişlerin e-ticaret sitelerine yoğunlaşacağını belirten Elçin, bu yıl kırtasiye, çanta gibi ürünlere ayrılan bütçenin tek seferde yaklaşık 115 TL civarında olduğunu kaydetti.

Döviz gerilemesine rağmen kırtasiye fiyatlarındaki %60'a varan artış velilerin tepkisine neden oluyor. İnternet isteleri yüzlerce velinin tepkileriyle dolu.

PINAR ÇELİK

Anadolu Ajansı
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