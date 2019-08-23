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Köksal Toptan: Erken seçim lafını 'eski vekiller' çıkarıyor

Meclis eski Başkanı Köksal Toptan "Erken seçim lafını kimler çıkarıyor" sorusuna, "Millet işsiz kaldı... Onlar çıkarıyor" sözleriyle yanıt verdi. Toptan 'işsiz' dediklerinin, adaylık hevesi içinde olan eski milletvekilleri olduğunu söyledi
 23 Ağustos 2019 10:00
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Köksal Toptan: Erken seçim lafını 'eski vekiller' çıkarıyor

Meclis eski Başkanı Köksal Toptan "Erken seçim lafını kimler çıkarıyor" sorusuna, "Millet işsiz kaldı... Onlar çıkarıyor" sözleriyle yanıt verdi. Toptan 'işsiz' dediklerinin, adaylık hevesi içinde olan eski milletvekilleri olduğunu söyledi.

Toptan Sabah yazarı Yavuz Donat'ın sorularını yanıtladı; gündeme dair açıklamada bulundu. Donat, Toptan'ın sorularına verdiği yanıtları "Bitmeyen Senfoni... 'Erken Seçim" başlıklı köşe yazısında şöyle aktardı:

Duayen Siyasetçi Dedi Ki...

Köksal Toptan... Eski milletvekili...

Eski bakan... Eski Meclis Başkanı...

Deneyimli siyasetçi.

Sohbet ederken "Bu konuyu" açtık... "Erken seçim." Toptan "Halkın bir talebi yok ki... Sadece bu bile erken seçim olmaması için yeterli neden" diye söze başladı:

Türkiye'nin önemli sorunları var... Ekonomi... Dış politika.

Bu sorunların aşılabilmesi için istikrar ve güçlü siyasi ortam gerekli.

Kimsenin erken seçim diye bir derdi yok... Erken seçim gündeme gelmez... Gelmemeli.

Öyleyse... Erken seçim lafını kim çıkarıyor?

Köksal Toptan'ın yanıtı:

- Millet işsiz kaldı... Onlar çıkarıyorlar...

Oysa Türkiye bu sisteme niçin geçti?... İstikrar için.

- İşsiz kaldılar derken... Erken seçim olursa ben belki Meclis'e girerim diye düşünenleri mi kastediyorsunuz?

- Adaylık hevesleri... Eski milletvekilleri...

İşsiz kalanlar...

Bugün ne iktidarın gündeminde erken seçim konusu var, ne de muhalefetin.
Sabah
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