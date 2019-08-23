Borsa güne yükselişle başladı
|23 Ağustos 2019 10:00
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 294,03 puan ve yüzde 0,31 artışla 95.688,27 seviyesine yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,79 ile inşaat oldu.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 94.349,28 puanla son 2 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.394,24 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
23 Ağustos 2019 12:42
|Yeni sezonda balıkçının umudu 'lüfer'
23 Ağustos 2019 12:24
|Gün ortası döviz fiyatları
23 Ağustos 2019 12:09
|Okul servis ücretinde yüksek fiyat kurnazlığına dikkat
23 Ağustos 2019 11:27
|Umre için kayıtlar başladı
23 Ağustos 2019 11:03
|'Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır'
23 Ağustos 2019 10:16
|Dolar güne 5,76 TL'den başladı
23 Ağustos 2019 09:54
|Denetimler azaldı, fırsatçılar hortladı
23 Ağustos 2019 06:50
|İnşaatta dünya ikincisiciyiz
23 Ağustos 2019 06:41
|İstanbul'da icradan satılık hastane
22 Ağustos 2019 23:21