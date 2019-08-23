Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
|23 Ağustos 2019 10:27
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Merkez Bankası'nda (TCMB) bugün itibarıyla boş bulunan iki başkan yardımcılığından
birine BIST Genel Müdürü Murat Çetinkaya'nın atanması değerlendiriliyor. Görevden
alınan Merkez Bankası Başkanı'nın ismi de Murat Çetinkaya olması enteresan bir
tesadüf ortaya çıkardı.
Reuters'a bilgi veren ve adlarının açıklanmasını istemeyen üç kaynak Çetinkaya'nın atamasının kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini, benzer şekilde diğer başkan yardımcılığı atamasının yine kısa sürede gerçekleşmesini öngördüklerini belirttiler.
Başkan yardımcısı olarak atanması beklenen Çetinkaya halen Borsa İstanbul'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütüyor. 1970 doğumlu Çetinkaya çalışma hayatına Ziraat Bankası'nda başladıktan sonra kamuda birçok banka ve iştirakte yönetici olarak görev aldı.
'GEREKENİ YAPMADI GÖREVDEN ALINDI'
Haziran 2017'de Borsa İstanbul'a Genel Müdür ve Takasbank'a Yönetim Kurulu Başkanı olan Çetinkaya, Nisan 2019'dan itibaren ise Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Temmuz ayı başında "gerekeni yapmayan" sözleriyle nitelendirdiği TCMB eski Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almış yerine Haziran 2016'dan bu yana TCMB başkan yardımcısı olarak gören yapan Murat Uysal'ı atamıştı.
Görevden Temmuz ayında alınan TCMB eski başkanı Çetinkaya ile TCMB'ye başkan yardımcısı olarak atanması beklenen Çetinkaya isim benzerliği taşıyor.
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