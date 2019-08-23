Umre için kayıtlar başladı

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre programına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak, il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak.

"7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük" programlar halinde gidilebilecek umre için öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatilinde 8 günlük program hazırlandı.

Bu kapsamda ilk kafile 15 Eylül'de yola çıkacak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2019 hac organizasyonunu vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirdiklerini, bu süreçte yaklaşık 4 bin personelin görev aldığını söyledi.

Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığına ait 70 bin kişi kapasiteli bir mutfağın bulunduğunu belirten Bircan, yaklaşık 100 aşçı ve aşçı yardımcısıyla Türk damak tadına uygun kalitede yemekler çıkardıklarını anlattı.

Mutfakta kullanılan malzemelerin büyük bir bölümünün Türkiye'den gittiğini, bütün yemeklerin diyetisyenlerce kontrol edildiğini anlatan Bircan, hacıları, toplam 49 otelde konaklattıklarını kaydetti.

Bircan, Kabe'ye hacıların yüzde 94'ünü servisle taşıdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde gitmesi bizim en temel amacımızdır. Hac meşakkattir. 3 milyon insanın bir arada olduğu bir yer. Ufak tefek aksaklıklar oluyor ama Başkanlık olarak bu aksaklıkları gidermek bizim temel vazifemizdir. Onun için değişik ülkelerle koordine halindeyiz. Endonezya, Malezya, Pakistan ile koordinasyon sağlıyoruz. Her geçen yıl organizasyonumuzu bir ileriye götürmeyi hedefliyoruz. 2019 yılı Suudi Arabistan Hac Bakanlığının verilerine ve bizim yaptığımız anketlere göre son derece başarılı geçti. Bunun elimizde istatistiki verileri var. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu hac organizasyonunu ilk 3'e sokmuş durumda. Onun için gelen heyetlere bizim organizasyonumuzu sürekli örnek göstermektedirler."

- "Vatandaşlarımız için fırsata çevirdik"

Sağlık hizmetine önem verdiklerinin altını çizen Bircan, hem Mekke'de hem de Medine'de yaklaşık 500 kişilik bir ekiple vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını kaydetti.

Hac biter bitmez umre organizasyonunun başladığını belirten Bircan, şunları ifade etti:

"Bugün itibarıyla umreye kayıt olmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtlarını almaya başlayacağız. Bir kampanya yaptık. Arabistan'ın şartlarında çok kullanılmayan dönemi biz fırsata çevirerek vatandaşlarımızı umreye göndermek için azami derecede fiyat indiriminde bulunduk. Vatandaşlarımızdan aldığımız ücretlerin bedeli uçak, otel, yemek fiyatlandırması şeklinde oluyor. Bu ölü dönemde uçak firmaları bize teklif sundular, cazip bir fiyat verdiler. Biz de bu cazip fiyatı, 3 aylık ve belli bir kontenjan dahilinde vatandaşlarımız için bir fırsata çevirdik. Çok uygun fiyatlarla umre kampanyamız başladı. En düşük fiyat yaklaşık 2 bin 500 riyalden başlıyor. 8 bin kişilik bir kontenjanımız var. Kontenjanımız çok sınırlı olduğu için vatandaşlarımızın erken kayıt yapmalarını tavsiye ediyoruz."