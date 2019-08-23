Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
|23 Ağustos 2019 11:17
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.
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