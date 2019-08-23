FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonu: 1 üsteğmen tutuklandı
|23 Ağustos 2019 14:10
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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında askeri okullara yerleştirilmek üzere takibini yaptıkları kişileri kod isimlerle örgüt evinde sınavlara hazırladıkları, faaliyetlerinde gizliliğe aşırı önem verdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Sivas, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda üsteğmen O.Ö, uzman erbaş A.G. ve askeri öğrenci H.E, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan O.Ö. tutuklandı, A.G. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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