1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul servis ücretinde yüksek fiyat kurnazlığına dikkat

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük: Okul servis ücretleri her yıl UKOME tarafından mesafeye-kilometreye bağlı olarak belirleniyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde UKOME'ler henüz yeni eğitim-öğretim sezonu için servis ücretlerini belirlemedi"- "Son günlerde bize gelen şikayetler sonrası yaptığımız araştırmalara göre, okul taşımacılığı yapan bazı servisçiler velilerden yüksek fiyat istiyor.
 23 Ağustos 2019 11:27
Yazdır
Okul servis ücretinde yüksek fiyat kurnazlığına dikkat

- Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, okul servis ücretlerinin ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından mesafeye-kilometreye bağlı olarak belirlendiğini ve tarifeden yüksek ücret talep edilemeyeceğini belirterek, "Henüz UKOME tarafından tarife belirlenmemişken velilerimiz kendilerinden yüksek fiyat talep eden bu servisçilerle anlaşma yapmasın." dedi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunun 9 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin bu tarihte okula gideceğini söyledi.

Velilerin her yıl olduğu gibi bu sezon öncesi de hararetli bir şekilde çocukları için hazırlık yaptığını dile getiren Küçük, hazırlıklar arasında en önemli konulardan birisinin de servis taşımacılığı olduğunu bildirdi.

Küçük, öğrencileri taşıyan servislerin ücretlerinin her yıl ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından mesafeye-kilometreye bağlı olarak belirlendiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde UKOME'ler henüz yeni eğitim-öğretim sezonu için servis ücretlerini belirlemedi. Ancak son günlerde bize gelen şikayetler sonrası yaptığımız araştırmalara göre, okul taşımacılığı yapan bazı servisçiler velilerden yüksek fiyat istiyor. Henüz UKOME tarafından tarife belirlenmemişken velilerimiz kendilerinden yüksek fiyat talep eden bu servisçilerle anlaşma yapmasın. UKOME kararını beklesinler. Hatta bazı servisçiler velilere, 'Çocuğunuz ortada kalır, bu fiyatlardan aşağı götüremeyiz.' gibi şeyler söylüyorlarmış. Böyle bir ihtimalleri yok."

- "Tarifeden yüksek fiyat talep edilemez"

Küçük, okul servis taşıyıcılığı yapan işletmelerin öğrenciyi kabul etmeme ve UKOME tarafından belirlenen tarifeden fazla fiyat alma imkanlarının olmadığını belirterek, "Bu durum hem kanunen hem de yönetmeliklere göre yasaktır. Aksi mümkün değildir." diye konuştu.

UKOME tarifesinin üst sınır olduğunu dile getiren Küçük, bu tarifeden daha düşük fiyatlara servis taşımacılığı yapılabileceğini ifade etti.

Küçük, "Milli eğitim il ve ilçe müdürlükleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, okul yönetimleri ve hatta okul aile birlikleri okulların servis taşımacılığını yapan işletmeleri denetlemeli veya kontrol etmeli. Vatandaşlarımız da kendilerinden yüksek ücret talep eden servisçileri bu kurum ve kuruluşlara şikayet etmeli." dedi.

Şimdiden servis için anlaşma yapmış ve yüksek fiyata imza atmış velilere ilişkin Küçük, "Bu velilerimizin ödedikleri rakam UKOME tarifesinden yüksekse faturaları, kredi kartı slipleri veya makbuzları ile tüketici hakem heyetlerine başvursunlar. Karar çok yüksek ihtimal lehlerine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Servis yeterliliklerine dikkat

Küçük, son yıllarda servislerle ilgili ciddi düzenlemeler geldiğini ancak bazı işletmelerin veya taşımacıların bu kurallara uymayabildiğini söyledi.

Velilere servis tercihinde bazı önerilerde bulunan Küçük, servislerin teknik anlamda yeterli olup olmadığının iyi incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Küçük, "Servislerin taşımacılık yapmaya yetkili olduklarına dair belgeler görülmeli. Ayrıca verilecek hizmete ilişkin de sözleşme imzalanmalı. Hangi hizmetlerin alınıp alınmayacağı açıkça belirlenmeli." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
23 Ağustos 2019 12:42		 Yeni sezonda balıkçının umudu 'lüfer'
23 Ağustos 2019 12:24
Gün ortası döviz fiyatları
23 Ağustos 2019 12:09		 Umre için kayıtlar başladı
23 Ağustos 2019 11:03
'Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır'
23 Ağustos 2019 10:16		 Borsa güne yükselişle başladı
23 Ağustos 2019 10:00
Dolar güne 5,76 TL'den başladı
23 Ağustos 2019 09:54		 Denetimler azaldı, fırsatçılar hortladı
23 Ağustos 2019 06:50
İnşaatta dünya ikincisiciyiz
23 Ağustos 2019 06:41		 İstanbul'da icradan satılık hastane
22 Ağustos 2019 23:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı15:29 - 'Çalınan altınları kontrol edeceğiz' diyerek dolandırdılar15:27 - Metrobüste 'cinsel saldırı' davası sanığına tahliye15:18 - Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı15:14 - 'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'15:08 - Deniz Baykal'dan Kayyum açıklaması15:02 - THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı14:58 - Ücretini aldığı sigorta poliçelerini yaptırmayan şüpheli tutuklandı14:53 - Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret14:49 - Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu
14:48 - Antalya'daki 'iştirak şirketi' kavgasında yeni iddialar14:46 - Ağrı'da 3 bylock kullanıcısı gözaltında14:36 - 'Doğu Akdenizde içinde olmadığımız hiç bir anlaşmanın geçerliliği yok'14:35 - KESK'ten 1 günlük grev kararı14:34 - Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu14:31 - Uzmanlardan ailelere 'TikTok'ta ayar uyarısı14:29 - Tunceli'de 3 terörist öldürüldü14:22 - 'Öğretmenden habersiz alış-veriş yapmayın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
caf caf 1
portakalcicegi2017 1
leblebi 2
Yatılı misafir 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 1
tesel-ya 2
Kararsızlık 2
we can always come back to this 1
SON İLANLAR
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mardin Kızıltepe Belediyesi 36 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam