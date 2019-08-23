Orman Mühendisleri Odası: Helikopterler yangın söndürmede daha faydalı

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Yıllarca orman teşkilatımızın birçok kademesinde görev yapmış biri olarak, helikopterler teknik özellik bakımından uçaklara kıyasla yangınlarda çok daha faydalı olabilmektedir. Ekonomik açıdan ise uçak maliyetinin 7-8'de birine aynı işi daha iyi yapabilmektedir." dedi.

Türkyılmaz, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Türkiye'nin akciğerleri olan ormanlarda meydana gelen yangınların orman teşkilatını üzdüğünü ifade eden Türkyılmaz, yangının çıktığı ilk andan itibaren hızlı ve etkin müdahale ederek çok daha büyük alanlara yayılmasını önleyen Orman Genel Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Türkyılmaz, yangınların başladığı ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yangınlarda bu kadar özveriyle mücadele eden bir teşkilatın kamuoyunda birtakım farklı algılar oluşturarak siyasi ranta alet edilmelerini şiddetle kınıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü 180 yıldır olduğu gibi bugün de görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir. Bazı yayın kuruluşlarında belirtilenin tam aksine yeterli personel ve ekipman ile çok başarılı bir şekilde yangının yönetildiği görülmüştür."

Yangında kullanılması muhtemel hava araçlarıyla ilgili de birtakım haberlerin kamuoyunu meşgul ettiğini anlatan Türkyılmaz, "Bu tarz teknik konular işin uygulayıcılarına bırakılmalı. Yıllarca orman teşkilatımızın birçok kademesinde görev yapmış biri olarak, helikopterler teknik özellik bakımından uçaklara kıyasla yangınlarda çok daha faydalı olabilmektedir. Ekonomik açıdan ise uçak maliyetinin 7-8'de birine aynı işi daha iyi yapabilmektedir." dedi.

Yine kamuoyunda yanan orman arazilerinin imara açılacağı yönünde algılar oluşturulduğunu dile getiren Türkyılmaz, söz konusu alanların yeniden ormanlaştırılacağının Anayasa'nın 169. maddesinde açıkça belirtildiğini anlattı.

Türkyılmaz, yangınlar sonucu tahrip olan alanlarda, ilk olarak enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını ve ardından arazinin ağaç dikimine uygun hale getirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin Çin ve Hindistan'dan sonra orman alanlarını en fazla arttıran ülke olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Ülkemizde çok başarılı ağaçlandırmalar yapılmaktadır. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli yapmış olduğu açıklamada bu ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak, 11 Kasım saat 11.00'de tüm Türkiye'de eş zamanlı ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla 3 milyon fidan dikileceğini belirtti. Oda olarak bu anlamlı çağrıya tam destek veriyoruz. 17 bini aşkın üyemizle Türkiye genelinde belirlenen noktalarda yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarında fidanları toprakla buluşturmaya hazırız." diye konuştu.