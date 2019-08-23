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Güvenlik güçlerine yerli yeni makineli tüfek

MKEK Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilen ve tasarım süreci sona eren PMT-76 platform makineli tüfeği, 15 kalifikasyon testini başarıyla geçti- MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş: Tasarım çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan fabrikamızda üretildi"- "Tahminimiz 2 ay kadar test süreci olacak. Test sürecinin sonunda da seri imalat ve sipariş süreçleri başlayacak"
 23 Ağustos 2019 11:29
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Güvenlik güçlerine yerli yeni makineli tüfek

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilecek PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı.

Ar-Ge çalışmalarına 2016 yılında başlanan PMT-76 platform makineli tüfeği, 15 kalifikasyon testini başarıyla geçti.

MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makineli tüfeğin 7,62 kalibreli ve araç üzerine monte edilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Montaj süreci devam eden tüfeğin üretimi hakkında bilgi veren Gümüş, "Tasarım çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan fabrikamızda üretildi. İlerleyen zamanlarda yoğun seri imalat sürecine başlandığı zaman da fabrikamız imkanları ve alt yüklenici desteğiyle seri imalatı gerçekleştireceğiz." dedi.

Gümüş, şu anda tüfeğin 4 adet prototipinin bulunduğunu anlattı.

- Etkili menzil 800 metre

PMT-76 platform makineli tüfeğin 15 testten başarıyla geçtiğini ve mukavemet atışında 18-20 bine kadar tek namluda atış yaptığını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Şu anda 10'a yakın silah yapıyoruz. Bunları prototip olarak düşünebiliriz. Bu 10 tüfekle tekrar 35'e yakın kalifikasyon testlerini icra edeceğiz. Bu testler bittikten sonra inşallah seri imalata geçmeyi planlıyoruz. Silahımız, FN platform makineli tüfeğinin muadili bir silahtır. Teknik özellikleri olarak tüfeğin ağırlığı 12 kilogramdır. 100 metrede elde ettiğimiz dağılım 15 santimetre civarındadır. Dakikada 600 ile 900 arası ayarlanabilir atım yapma imkanımız mevcuttur. Namlu boyu 547 milimetredir. Bu tüfeğimizle etkili menzil olarak 800 metreye kadar atış yapabiliyoruz."

- "Tahminimiz 2 ay kadar test süreci olacak"

Gümüş, ilk etapta 500 ile 750 arası üretim yapmayı planladıklarını, talebe göre de miktarı artıracaklarını ifade etti.

Eylül ayının sonuna kadar bu prototipleri tamamlayacaklarını belirten Gümüş, "35 kalifikasyon testi için Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere yazışmalarımızı yapacağız. Onlar bir heyet olarak gelecekler ve bunlarla beraber eylül ayının sonunda biz hazırız diyeceğiz. Onlar heyet olarak toplandıktan sonra biz testlerimize başlayacağız. Bizim tahminimiz 2 ay kadar test süreci olacak. Test sürecinin sonunda da seri imalat ve sipariş süreçleri başlayacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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