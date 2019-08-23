2019 YLSY başvuru ve tercih kılavuzu güncellendi
|23 Ağustos 2019 11:48
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Milli Eğitim Bakanlığının konuya ilişkin internet sitesinden yapmış olduğu açıklama:
Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu 05 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmış ve başvurular 07 Ağustos 2019 tarihinde alınmaya başlamıştır.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine istinaden 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda güncelleme yapılarak bazı alanlar için başvurabilecek lisans mezuniyet programlarına yeni lisans bölümleri ve ALES puan türü eklenmiştir. Eklenen bölümler ve kodları ile eklenen ALES puan türü Ek-1'de yer alan tabloda yeşil renkle gösterilmiştir. Güncellenen 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ekte yer almakta olup, tercih yapan adaylardan tercihlerini değiştirmek/eklemek isteyenlerin sisteme tekrar giriş yaparak tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir.
Ek-1: Yeni Eklenen Başvurabilecek Lisans Mezuniyet Programları ve ALES Puan Türü için tıklayınız.
Ek-2: 2019 YLSY Güncellenen Başvuru ve Tercih Kılavuzu için tıklayınız.
Ek-3: 2019 YLSY Güncellenen Tercih Tablosu (Tablo 1) için tıklayınız.
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