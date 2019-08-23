1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ, Türkiye'nin askeri yığınaklarını takibe almış

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin hava astsubay mahrem yapılanmasında "öğretmen" seviyesinde olduğu, askeri birlikler ve personel hakkında bilgi toplayarak üstlerine aktardığı iddiasıyla dava açılan sanık E.A, FETÖ'nün fişleme yöntemleri ve devletin güvenliğine ilişkin topladığı önemli gizli bilgilere ilişkin çarpıcı detaylar verdi
 23 Ağustos 2019 12:02
Yazdır
FETÖ, Türkiye'nin askeri yığınaklarını takibe almış

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticilerinden olduğu ve askeri birlik ve personel hakkında bilgi toplayarak üstlerine aktardığı ya da açıkladığı iddiasıyla yargılanan sanık E.A, FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkenin güneyindeki askeri yığınakları, radarların nereye taşınacağı gibi devletin güvenliğini ilgilendiren önemli gizli bilgileri toplayıp örgüt yöneticilerine aktardığını bildirdi.

Kentte sanık E.A. hakkında FETÖ/PDY'nin hava astsubay mahrem yapılanması içinde "öğretmen" seviyesinde olduğu, örgüt içinde kod adı kullandığı, askeri personelle toplantı yaptığı, askeri birlik ve personel hakkında bilgi toplayarak üstlerine aktardığı ve himmet topladığı iddiasıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından dava açılan E.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

E.A, savcılıkta verdiği ifadede, örgütle ilişkisinin 6 yıl önce hastaneye eşi için iş başvurusu yapmaya gittiğinde örgüt mensuplarının, örgütle iltisaklı Doğu Sağlık Çalışanları Derneğine (DOSADER) üye olmalarını tavsiye etmeleriyle başladığını anlattı.

Derneğe üye olduktan sonra maç izlemek için gittiğini ve sohbetlere katıldığını belirten E.A, "Haziran 2014'te dernek sekreteri L.D. beni derneğe çağırdı. Bana, bölgeden örgütün özel hizmetleriyle ilgilenen pozisyon için eleman istediklerini, benim artık ilgilenilen yerine ilgilenen pozisyonda çalışabileceğimi, beni önerdiklerini söyledi. Ben de bu durumu eşimin işine bir zarar gelmesin diye kabul ettim." beyanında bulundu.

E.A, bir yurtta iki kişiyle özel görüşme yaptığını ifade ederek, itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Cüneyt' kod isimli şahısla bizi bir eve götürüp bundan sonra gizli bir yapının içine girdiğimizi, bu yapıyla ilgili kimseye açıklama yapmamamızı söyleyerek bundan sonra hava astsubayları ile ilgileneceğimizi söylediler. İki grup verip bakacağım askeri personelle tanıştırdılar ve numaralarını aldım. Sonra numaraların son dört rakamının yerlerini değiştirerek kaydettim. Yani 2526 biten numarayı 2625 olarak kaydettim. Numaraları şifrelememi 'Salim' kod isimli H.N. söyledi. Bu şahısların oturdukları bekar evinde ve evimde toplantılar yapmaya başladık."

Örgüt mensubu H.N'den aldığı talimatları askeri personele aktardığını anlatan E.A, H.N'nin kendisine küçük dizüstü bilgisayar almasını söylediğini ve şifreyle girilen flash bellek verdiğini ifade etti.

E.A, flash belleğe askeri personelin getirdiği kurum ve personel hakkındaki bilgilerin girildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığım yeni bilgisayara format attılar ve driverları (sürücü) silip temizleme programı yüklediler. Driverları sildikleri için bilgisayar internete girmiyordu. Dosyayı açtığımda içinde tarih, kimleri ilgilendirdiği, şahitleri, olayı ve açıklama sütunu yer alıyordu. Genellikle askeri personelin çalışmış olduğu iş yerindeki arkadaşları hakkında yani günlük hayata dair eşinden boşanma, alkollü işe gelme, içtimada komutanın küfretmesi, kantin ve radar istasyonunda bulunan yakıt deposundaki yolsuzluklar ve usulsüzlükleri hakkında bilgiler gelirdi, ben de bilgileri dosyaya yazar, onlara verirdim.

İçeriğindeki bilgileri aldıktan sonra flash belleği bize geri verirlerdi, içeriğini sonradan silerdim."

- TSK'nin askeri yığınaklarını şifreli bellekte saklamışlar

İtirafçı E.A, H.N'nin, Afganistan'a giden M.N'nin örgütsel amaçlı askeri birlikten bilgi getirmek için kullandığı örgüte ait dizüstü bilgisayar ve flash belleği kendisine verdiğini beyan etti.

E.A, itiraflarını söyle sürdürdü:

"H.N, flash bellek ve bilgisayarı M.N'ye teslim etmemi, M.N'nin birliğinde almış olduğu kripto bilgileri kaydederek bana getireceğini söyledi. İlk toplantıda M.N'ye bilgisayarı ve flashı teslim ettim. Diğer toplantılarda M.N. şifreli flash bellek içinde bilgiler getirmeye başladı. Flashı birlikte açtık ve içinde komşu ya da diğer ülke savaş uçaklarının hangi tarihte ve saatte hava sahamızı ihlal ettiği, güney bölgesine TSK tarafından yapılan askeri yığınak, Genelkurmay Başkanı'nın hangi tarihlerde yurt dışına çıkacağı, taşınabilir radarların ne zaman ve nerelere taşınacağı, radarların bakımının ne zaman yapılacağı gibi bilgiler vardı."

E.A, örgüt mensuplarının devletin güvenliği için oldukça önemli bu bilgiler dışında diğer gizli bilgileri de toplayıp örgüt yöneticilerine aktardığına işaret ederek, "Şifreli flash bellekte PKK/KCK'nın sınırımız dışında yaptığı yığınaklar ve yapabileceği saldırılar, hangi uçak filosunun ne kadar uçağın ve ne kadar süre teyakkuz halinde kalacağı, canlı bomba ve bombalı araçların en son nerede görüldüğü ve nerelerde dikkat edilmesi gerektiği, hangi birliklerin yanında şüpheli araç ve şüpheli şahısların görüldüğü ve nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi bilgilerin olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Sanık E.A, bu tür bilgileri topladıktan sonra istişare toplantısında teslim ettiği kişinin de bu bilgileri H.N'ye ilettiğini anlattı.

- Havacı tüm personelin bilgileri "Gökkuşağı" programında

İtirafçı E.A, H.N'nin talimatıyla "akraba çalışması" adı altında askeri personelin örgüte ait kurumlarda çalışan akrabalarını da pozisyonlarına varıncaya kadar tespit ettiklerini belirtti.

E.A, şu beyanlarda bulundu:

"Salim' kod adlı H.N'nin flash belleğindeki 'Gökkuşağı' programı, bilgisayardan açıldığında Hava Kuvvetlerine ait Türkiye genelindeki tüm personelin bilgileri bulunurdu. Bu program sadece kendisinde vardı, özel şifreliydi. 2015 ortalarında bilgi amaçlı kullandığımız flash bellekleri değiştirdiler, yerine flash bellek üzerinde çalışan program yüklü bilgisayar, açılış ekranında şifre ile girilen bir flash bellek verdiler. Normal bilgisayarda flash ve içeriği boş şekilde görünürdü. Bilgisayarı yeniden başlatınca program devreye girer, şifre bölümü gelirdi ancak bizlerde bulunan bu tür dijital materyalleri 2016 ortasında topladılar.

Bilgisayarları da imha etmemizi istediler."

Sanık E.A, 2015 sonlarına doğru örgütle irtibatını kesmek istediğini ancak "öğretmen" sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle biraz daha sabretmesini istediklerini anlatarak, rutin toplantılarının darbe girişimine kadar devam ettiğini belirtti.

Darbe girişiminden sonra istişare toplantısı yaptıklarını kaydeden E.A, darbe girişimi gecesi evine gelen H.N'nin kendisinden sorumlu olduğu gruptaki askeri personeli kontrol edip birliklerine katılmaları gerektiğini söylediği itirafında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı
23 Ağustos 2019 15:31		 Ağrı'da 3 bylock kullanıcısı gözaltında
23 Ağustos 2019 14:46
Tunceli'de 3 terörist öldürüldü
23 Ağustos 2019 14:29		 FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonu: 1 üsteğmen tutuklandı
23 Ağustos 2019 14:10
Ağrı'daki PKK operasyonu: 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
23 Ağustos 2019 12:56		 FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'nda 1 astsubay tutuklandı
23 Ağustos 2019 12:22
PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
23 Ağustos 2019 12:21		 Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede
23 Ağustos 2019 12:03
Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
23 Ağustos 2019 11:17		 Başkent'te Hava Kuvvetlerinden 34 kişiye FETÖ gözaltısı
23 Ağustos 2019 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı15:29 - 'Çalınan altınları kontrol edeceğiz' diyerek dolandırdılar15:27 - Metrobüste 'cinsel saldırı' davası sanığına tahliye15:18 - Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı15:14 - 'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'15:08 - Deniz Baykal'dan Kayyum açıklaması15:02 - THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı14:58 - Ücretini aldığı sigorta poliçelerini yaptırmayan şüpheli tutuklandı14:53 - Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret14:49 - Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu
14:48 - Antalya'daki 'iştirak şirketi' kavgasında yeni iddialar14:46 - Ağrı'da 3 bylock kullanıcısı gözaltında14:36 - 'Doğu Akdenizde içinde olmadığımız hiç bir anlaşmanın geçerliliği yok'14:35 - KESK'ten 1 günlük grev kararı14:34 - Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu14:31 - Uzmanlardan ailelere 'TikTok'ta ayar uyarısı14:29 - Tunceli'de 3 terörist öldürüldü14:22 - 'Öğretmenden habersiz alış-veriş yapmayın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşlanmayı kabullenmemek 3
radamel falcao 3
EMİNE BULUT 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
we can always come back to this 1
portakalcicegi2017 1
şu an çalan şarkı 2
Metinalkan 2
Yatılı misafir 3
SON İLANLAR
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mardin Kızıltepe Belediyesi 36 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam