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Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede

Savur ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle gri listede aranan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi
 23 Ağustos 2019 12:03
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Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede

İçişleri Bakanlığından, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Mardin'in Savur ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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