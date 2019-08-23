Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yorgun merminin isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği Suriye uyruklu 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
|23 Ağustos 2019 12:03
|Yazdır
Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği Suriye uyruklu 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos'ta merkez Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa İlkokulu'nun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammet'e (15) nereden geldiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Muhammet'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Muhammet'in 6 yıl önce ailesiyle Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği, babasını da geçen yıl kalp krizinden kaybettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Çalınan altınları kontrol edeceğiz' diyerek dolandırdılar
23 Ağustos 2019 15:29
|Metrobüste 'cinsel saldırı' davası sanığına tahliye
23 Ağustos 2019 15:27
|Ücretini aldığı sigorta poliçelerini yaptırmayan şüpheli tutuklandı
23 Ağustos 2019 14:58
|Dolandırıcılar 14 yıldır hasta eşi için biriktirdiği parasını dolandırdı
23 Ağustos 2019 14:07
|Emine Bulut cinayetine Bakanlık müdahil oldu
23 Ağustos 2019 13:32
|Yol ortasında eşiyle tartışırken, iki aracın arasında can verdi
23 Ağustos 2019 13:15
|1500 yıllık 17 sayfalık tevrat tefsiri ele geçirildi
23 Ağustos 2019 13:05
|Güvenlik güçlerine yerli yeni makineli tüfek
23 Ağustos 2019 11:29
|İstanbul'un metro ağı 7 bin kamerayla izleniyor
23 Ağustos 2019 11:25
|Halk otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
23 Ağustos 2019 10:54