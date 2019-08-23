Yeni sezonda balıkçının umudu 'lüfer'
|23 Ağustos 2019 12:24
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan balıkçılar, yeni av sezonunda bol lüfer beklentisiyle ağlarını denize bırakacak.
Balıkçılar, 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağı sonrasında teknelerinin bakımını ve yıpranmış ağların tamirini yaptı.
Eylül ayının başında yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek başlayacak balıkçılar, ağlarını tekrar denize atıp "derya kuzuları"nın peşine düşecek.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tayfaların son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu, ümitle yeni sezon açılışını beklediklerini söyledi.
Pehlivanoğlu, denizde bu yıl palamudun az olacağını beklediklerini ifade ederek, "Balıkçı arkadaşlarımız yasak boyunca tekne ve ağ bakımlarını yaparak yeni sezonu umutla bekledi. İnşallah 1 Eylül'de yeniden mavi sulara açılacağız. Yeni sezon öncesinde lüferin bol olacağı yönünde tahminlerimiz var. İnşallah deniz bizi yanıltmaz. Havaların sıcak olması nedeniyle şu anda denizdeki balık durumu hakkında net bir şey söylemek mümkün değil." dedi.
Bu yıl balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşların yüzünün güleceğini belirten Pehlivanoğlu, "Deniz ne verirse bereket versin." diyerek avlanacaklarını dile getirdi.
- "Lüfer senesi olacak gibi görünüyor"
Tekirdağ'da 20 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet ise geçen yıl balık olmaması nedeniyle sezonu erken kapattıklarını anlattı.
Geçen yıl denizde istavritin olmadığını, hamsinin ise azaldığını vurgulayan Şeremet, "Marmara'da istediğimizi alamadık. Karadeniz'de balık vardı. Bu sene daha bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Geçen yıl palamut bol olmuştu." diye konuştu.
Tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Şeremet, şöyle konuştu:
"Geçen yıl çinekop ve lüfer çok az olmuştu. Palamut bir sene çok bir sene az oluyor. Bu sene lüfer senesi olacak gibi görünüyor. Yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. Gemilerimizin genel bakımını yaptık. Ağlarımızın bakımlarını tamamladık. 31 Ağustos'ta gece 12'den sonra Vira Bismillah diyeceğiz."
Balıkçı Mustafa Şahin de her sezonun balıkçılar için bir umut olduğunu, bu sene denizin yüzlerini güldürmesini beklediklerini söyledi.
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