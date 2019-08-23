HDP'den 'belediye başkanlarını göreve iade edin' çağrısı

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, üç büyükşehir belediyesinde yapılan görevlendirmelere ilişkin, "HDP olarak, iktidarı bu kararı geri almaya, belediye başkanlarını görevlerine iade etmeye ve bu ülkenin alnına sürdükleri kara lekeyi temizlemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevlendirmelere AK Parti, MHP ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dışında Türkiye'nin tüm kesimlerinden tepkiler geldiğini savunan Kubilay, 31 Mart yenilgisini sindiremeyen iktidar bloğunun, halkın iradesine saldırarak intikam almaya çalıştığını iddia etti.

İktidarın meşruiyet krizine sürüklendiğini öne süren Kubilay, "HDP ile demokratik siyaset zeminlerinde mücadele edebilecek yetenekten ve birikimden, politikadan ve kapasiteden yoksun olan iktidar, yan yollara saparak HDP'yi kriminalize etmeye ve etkisizleştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden almalara ilişkin somut delillerle bir açıklama yapması gerektiğini belirten Kubilay, "HDP olarak, iktidarı bu kararı geri almaya, belediye başkanlarını görevlerine iade etmeye ve bu ülkenin alnına sürdükleri kara lekeyi temizlemeye çağırıyoruz. Bedia Özgökçe Ertan, Ahmet Türk ve Adnan Selçuk Mızraklı hala seçilmiş meşru eş belediye başkanlarımızdır. HDP olarak halkımızın gasbedilen siyasi iradesine sahip çıkacak ve belediyeleri kayyımlardan geri alacağız." ifadelerini kullandı.