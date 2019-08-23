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MHP'den ABD'ye 'kayyım' tepkisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin açıklamaları, tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir
 23 Ağustos 2019 12:43
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MHP'den ABD'ye 'kayyım' tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin açıklamaları, tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, geçtiğimiz ay 96. yılını geride bıraktığı Lozan Antlaşması ile tüm dünyaya haklı ve meşru bağımsızlığını haykırdığını belirtti.

"Gerek Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları gerek dünya ülkeleriyle eşit statüsü ve azınlıklar konusu bu anlaşma ile kesin ve tartışma kabul etmez bir şekilde karara bağlanmıştır." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Lozan hükümlerinin yurt içinde ve dışında tartışılmaya açılmasını iyi niyetle izah etmek mümkün değildir. Özellikle NATO'da birlikte yer aldığımız, sözde dost ve müttefik ABD'nin Lozan'a aykırı tutum ve davranışlarını kabul etmek mümkün değildir. Bu meyanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir.

'Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz. Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz.' deme cüretini gösteren Sayın sözcünün ifadelerinin içeriğindeki marazlar bir yana bu meseleye dair açıklama yapması dahi demokratik bir cumhuriyet olan Türkiye'nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına gelmektedir ki bu hiçbir ülkenin, kişinin haddine değildir."

Lozan'da, Türkiye'de yaşayan Müslümanların azınlık kabul edilemeyeceği, azınlıkların yalnızca Hristiyan vatandaşları kapsayacağı, bunların da demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına tabi olduğunun karara bağlandığını hatırlatan Büyükataman, "Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ABD bu kara propagandayı ve sınırlarımızın bir kısmını da içine alan 4 ayaklı sözde Kürdistan hülyası görmeyi bir an önce bırakmalı, dost ve müttefik gibi davranmalıdır. ABD illa bir azınlık ve insan hakları meselesi konuşmak istiyorsa kendileriyle tarih kitaplarının her bir sayfasında yer alması gereken insan hatta doğa katliamlarını konuşabiliriz. Ya da tarihleriyle yüzleşmek istemiyorlarsa tenlerinin renginden dolayı hala ikinci sınıf insan muamelesi gören, sokak ortasında katledilen, pek çok temel hak ve özgürlükten mahrum bırakılan vatandaşlarının durumunu oturup değerlendirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirten Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla seviyor ve düşünüyor değildir. Türkiye, ABD'nin bataklığa çevirdiği Ortadoğu ülkelerinden biri de değildir. Türkiye bugün kanın, gözyaşının dinmediği Ortadoğu'yu ve dahi dünyanın yarısını adaletle yönetmiş bir devletin devamı ve bu millet, yeryüzüne adalet götürmeyi milli ülkü olarak gören necip Türk milletidir.

Hal böyle iken, terörün belediyeler, vakıflar, dernekler eliyle aziz milletimize zarar vermesine, Haçlı kalıntılarının yurdumuzu Ortadoğu'nun bataklığına benzetmesine maşalık yapmasına müsaade edecek değiliz. Türkiye, kanunlarına dayanarak Diyarbakır, Van ve Mardin'de vatandaşlarımızın hukukunu korumak ve hizmet alma hakkını yerine getirmek üzere kanunlarına dayanarak gereğini yapmıştır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devleti ile yumurta tokuşturmaya kalkışmasın, zira Türk devletinin yumurtası çeliktendir."
Anadolu Ajansı
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