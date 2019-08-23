Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu

Toplu sözleşme görüşmeleri, 2012 yılından bu yana devam etmektedir. Ancak, 2019 yılındaki toplu sözleşmelerde takip edilen süreç, 2012 yılından bu yana devam eden gelenekten ayrılmıştır.

Bilindiği üzere, 20 Ağustos 2019'da yapılan açıklamayla, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Anlaşmazlık halinde nasıl bir süreç takip edileceği, 2012 ve 2013 yılındaki toplu sözleşme süreçlerinde belirlenmiştir.

2012 YILINDAKİ HAKEM KURULU KARARININ BELGESİ

Örneğin 2012 yılındaki görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine, taraflar biraraya gelmiş ve üzerinde uzlaşma sağlanan konular ile uzlaşma sağlanamayan konular ayrı ayrı tasnif edilip tutanak altına alındıktan sonra, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru yapılmıştır.

2012 yılındaki örnek uygulamanın tutanağının belgesi şu şekildedir.

2013 YILINDA TUTULAN TUTANAĞIN BELGESİ

2013 yılındaki görüşmelerde de Kamu İşveren Heyeti, Kültür Sanat Hizmetleri kolunda yetkili olan KESK'e bağlı Kültür Sanat Sen'le anlaşamamıştır. Kamu İşveren Heyeti yine ortak bir tutanak tutmuş ancak KESK heyeti, ortak tutanağa imza atmayıp toplantıyı terk etmiştir.

2013 yılındaki bu yaşanan durumun belgesi ise şu şekildedir:

2019 YILINDA TUTULAN TESPİT TUTANAĞININ BELGESİ

2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerde ise bu ortak gelenek bir tarafa bırakılmıştır. Kamu İşveren Heyeti ve Memur Sen, kamu personelinin genelini ilgilendiren oransal zam konularında uzlaşamamış olsa da, 11 hizmet koluna ait 570'e yakın talebin bazılarında uzlaşmışlardır. Ancak Kamu İşveren Heyeti tek taraflı olarak bir tespit tutanağı düzenlemiş ve bu tespit tutanağını yetkili konfederasyon ile sendikalara bildirmiştir. Bu tespit tutanağında uzlaşılan ve uzlaşılmayan konular ayrı ayrı gösterilmemiştir. Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, taraflara, 20 gündür devam eden toplu sözleşmelerde üzerinde uzlaşılan maddeleri açıklayın çağrısı yapılmış, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ise bu haber üzerine, uzlaşılan konulara ilişkin olarak kendi taraflarının tuttuğu tespit tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna bugün sunacaklarını ifade etmiştir.

İşte Kamu İşveren Heyetinin tuttuğu tek taraflı tutanak:

BAKAN SELÇUK, DEVLET GELENEĞİNİ BOZDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu uygulamasıyla, 7 yıllık bir süreç oluşmuş olan Devlet geleneğini bozmuştur. Bu uygulamadan dolayı, memurların oransal zam dışında kalan tüm talepleri, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun takdirine bırakılmıştır.