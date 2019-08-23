1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı'daki PKK operasyonu: 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
 23 Ağustos 2019 12:56
Yazdır
Ağrı'daki PKK operasyonu: 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Ağrı Adliyesine getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i cezaevine gönderildi, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kent merkezi ile Doğubayazıt, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda sosyal medya hesaplarından PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, örgüt propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız ve bir kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsat tarihi geçmiş bir av tüfeği, bir hançer ve fişekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
23 Ağustos 2019 07:46		 Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü vefat etti
22 Ağustos 2019 12:55
Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek 5 yaralı
21 Ağustos 2019 19:06		 İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor
20 Ağustos 2019 11:13
'Alparslan Kuytul' davası öncesi eylem ve etkinlik yasağı
20 Ağustos 2019 10:49		 Karayollarında durum
20 Ağustos 2019 08:45
İzmir'deki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
19 Ağustos 2019 20:00		 FETÖ'den aranan şüpheli Elazığ'da yakalandı
19 Ağustos 2019 10:17
Kara yollarında durum
19 Ağustos 2019 09:08		 Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı
19 Ağustos 2019 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı15:29 - 'Çalınan altınları kontrol edeceğiz' diyerek dolandırdılar15:27 - Metrobüste 'cinsel saldırı' davası sanığına tahliye15:18 - Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı15:14 - 'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'15:08 - Deniz Baykal'dan Kayyum açıklaması15:02 - THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı14:58 - Ücretini aldığı sigorta poliçelerini yaptırmayan şüpheli tutuklandı14:53 - Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret14:49 - Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu
14:48 - Antalya'daki 'iştirak şirketi' kavgasında yeni iddialar14:46 - Ağrı'da 3 bylock kullanıcısı gözaltında14:36 - 'Doğu Akdenizde içinde olmadığımız hiç bir anlaşmanın geçerliliği yok'14:35 - KESK'ten 1 günlük grev kararı14:34 - Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu14:31 - Uzmanlardan ailelere 'TikTok'ta ayar uyarısı14:29 - Tunceli'de 3 terörist öldürüldü14:22 - 'Öğretmenden habersiz alış-veriş yapmayın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Metinalkan 2
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 1
alışverişe gitmeye üşenen kadın 3
sözlüğün can çekişmesi 1
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
şu an çalan şarkı 2
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 4
Duygusal zeka 1
Kararsızlık 2
yaşlanmayı kabullenmemek 3
SON İLANLAR
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mardin Kızıltepe Belediyesi 36 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam