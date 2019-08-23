Yol ortasında eşiyle tartışırken, iki aracın arasında can verdi
|23 Ağustos 2019 13:15
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Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşi N. Demirel'le yol ortasında tartışan Tuncay Demirel (45), kendisinden kurtulmak için otomobiline binen kadını saçından yakaladı. Kadının aracı hareket ettirmesi sonrası sürüklenen Tuncay Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalıp feci şekilde can verdi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Harbiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Demirel pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi N. ile karşılaştı. Burada eşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından N. Demirel otomobiline doğru yürürken, Tuncay Demirel de arkasından gitti. Kadın otomobiline binerken, arkasından koşan Tuncay Demirel ise açık camdan N. Demirel'in saçından yakalayıp, dışarı çıkarmaya çalıştı. O esnada kurtulmak isteyen N. Demirel, otomobili hareket ettirdi. Sürüklenmeye başlayan Tuncay Demirel, o sırada arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak feci şekilde can verdi. Kazada diğer araçta bulunan K.K. (50) de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı K.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı K.K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuncay Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Polis N. Demirel ile kimliği açıklanmayan diğer aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
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