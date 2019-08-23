Emine Bulut cinayetine Bakanlık müdahil oldu
|23 Ağustos 2019 13:32
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Kırıkkale'de 38 yaşındaki E.B'nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
Cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin olaya müdahil olduğu aktarılan açıklamada, saldırıya tanık olan çocuğun ise yakınlarının yanında olduğu, bakanlık psikologlarının gözetiminde bulunduğu aktarıldı.
Çocuğun ve ailenin durumunun olayın yaşandığı andan itibaren takip edildiği belirtilen açıklamada, "Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki hukuk müşaviri görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, olaya ilişkin görüntülerin paylaşılmamasına yönelik duyarlılık beklendiği, yargı sürecinin ve çocuğun psikolojik, sosyal durumunun takipçisi olunduğu kaydedildi.
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