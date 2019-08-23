Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 968,70 puan artarak 96.362,95 puan oldu
|23 Ağustos 2019 13:38
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,02 artışla 96.362,95 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 968,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 0,78 ile kimya, petrol, plastik oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal kesim güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 277 lira seviyelerinde
23 Ağustos 2019 10:32
|Borsa günü düşüşle tamamladı
22 Ağustos 2019 18:22
|Çeyrek altın günü 453,00 TL'den tamamladı
22 Ağustos 2019 17:24
|Dövizde gün sonu fiyatları
22 Ağustos 2019 17:18
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
22 Ağustos 2019 13:11
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Ağustos 2019 18:30
|Çeyrek altın günü 450,00 TL'den tamamladı
21 Ağustos 2019 17:27
|Dövizde gün sonu fiyatları
21 Ağustos 2019 17:20
|Kapalıçarşı gram altında yükseliş bekliyor
21 Ağustos 2019 14:38
|Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat!
20 Ağustos 2019 20:14