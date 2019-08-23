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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 968,70 puan artarak 96.362,95 puan oldu
 23 Ağustos 2019 13:38
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,02 artışla 96.362,95 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 968,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 0,78 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal kesim güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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