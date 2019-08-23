1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
 23 Ağustos 2019 13:53
Yazdır
Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ablası olan çocuklar dili daha iyi kullanıyor
23 Ağustos 2019 15:37		 Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
23 Ağustos 2019 15:18
Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret
23 Ağustos 2019 14:53		 Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu
23 Ağustos 2019 14:49
Okulun hem müdürü hem de işçisi
23 Ağustos 2019 14:02		 Alaaddin Keykubat'ın mezarı DNA testi sonucu ortaya çıkacak
23 Ağustos 2019 13:59
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
23 Ağustos 2019 09:22		 'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı
23 Ağustos 2019 07:20
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
23 Ağustos 2019 06:30		 Mesleğini yaklaşık 100 yıllık makasla sürdürüyor
22 Ağustos 2019 23:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:37 - Ablası olan çocuklar dili daha iyi kullanıyor15:32 - Bayındır hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular15:31 - FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı15:29 - 'Çalınan altınları kontrol edeceğiz' diyerek dolandırdılar15:27 - Metrobüste 'cinsel saldırı' davası sanığına tahliye15:18 - Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı15:14 - 'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'15:08 - Deniz Baykal'dan Kayyum açıklaması15:02 - THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı14:58 - Ücretini aldığı sigorta poliçelerini yaptırmayan şüpheli tutuklandı
14:53 - Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret14:49 - Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu14:48 - Antalya'daki 'iştirak şirketi' kavgasında yeni iddialar14:46 - Ağrı'da 3 bylock kullanıcısı gözaltında14:36 - 'Doğu Akdenizde içinde olmadığımız hiç bir anlaşmanın geçerliliği yok'14:35 - KESK'ten 1 günlük grev kararı14:34 - Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu14:31 - Uzmanlardan ailelere 'TikTok'ta ayar uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
EMİNE BULUT 3
we can always come back to this 1
radamel falcao 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 1
yaşlanmayı kabullenmemek 3
vahap beyaz 1
Duygusal zeka 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 3
SON İLANLAR
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mardin Kızıltepe Belediyesi 36 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam