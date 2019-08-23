Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|23 Ağustos 2019 13:53
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ablası olan çocuklar dili daha iyi kullanıyor
23 Ağustos 2019 15:37
|Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
23 Ağustos 2019 15:18
|Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret
23 Ağustos 2019 14:53
|Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu
23 Ağustos 2019 14:49
|Okulun hem müdürü hem de işçisi
23 Ağustos 2019 14:02
|Alaaddin Keykubat'ın mezarı DNA testi sonucu ortaya çıkacak
23 Ağustos 2019 13:59
|Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
23 Ağustos 2019 09:22
|'Aylan Bebek' filmi çekimlerinde tüm set ağladı
23 Ağustos 2019 07:20
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
23 Ağustos 2019 06:30
|Mesleğini yaklaşık 100 yıllık makasla sürdürüyor
22 Ağustos 2019 23:43