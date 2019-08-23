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Ak Partili Özkan: Siz de devleti yönetme sorumluluğuna sahip oldunuz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları da var. Anlayamadığımız mesele bu... Siz de devleti yönetme sorumluluğuna sahip oldunuz. Geçmişte cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yaptınız. Dağlıca baskını oldu, şehitler verdik
 23 Ağustos 2019 13:55
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Ak Partili Özkan: Siz de devleti yönetme sorumluluğuna sahip oldunuz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kayyum kararına karşı açıklama yapanlar çıksın, açıkça desin ki, 'Teröre yardım ve yataklık yapsa da bunlara dokunmayın, bunlar görevine devam etsin.' Yine, 'o kişiler teröre bulaşmamış' diyorsanız, onun değerlendirmesini yapacak merci siz değilsiniz, yargısal makamlardır. Soruşturmalar neticesinde bunların isnat edilen eylemle ilgili temiz oldukları sonucuna varılırsa zaten onlar da görevlerine geri döner. Nedir sizin karın ağrınız?" dedi.

Özkan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terör örgütü üyelerine belediyede görev veren, belediye kaynaklarını teröre yardım ve yataklık için kullanan belediye başkanını görevden alalım mı almayalım mı?" meselesinin tartışmanın özü olduğunu belirten Özkan, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları hakkında bu yönde tespitlerin bulunduğunun altını çizdi. Yasanın bu konudaki emri uyarınca söz konusu belediye başkanlıklarına kayyum atandığını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uygulamaya ilişkin görüş bildirenler, 'Hayır kardeşim, teröre yardım ve yataklık yapsa da belediye kaynaklarını terör örgütüne aktarsa da terör örgütü üyelerine belediyelerde görev verse de seçilmiş belediye başkanı oldukları için onlar görevden alınmaz' diyorsa, biz böyle bir konuyu tartışmayız. Biz diyoruz ki, bu ülkenin anayasal düzenini sağlamak adına sadece terör örgütüyle içeride ve dışarıda mücadele ederek değil, belediyede, ekonomide, diplomaside, sağlıkta, güvenlikte, her alanda mücadele ederek sürdürüyoruz. Kayyum kararına karşı açıklama yapanlar çıksın, açıkça desin ki, 'Teröre yardım ve yataklık yapsa da bunlara dokunmayın, bunlar görevine devam etsin.' Yine 'teröre bulaşmamış' diyorsanız, onun değerlendirmesini yapacak merci siz değilsiniz, yargısal makamlardır. Soruşturmalar neticesinde bunların isnat edilen eylemle ilgili tertemiz oldukları sonucuna varılırsa zaten onlar da görevlerine geri döner. Nedir sizin karın ağrınız?"

Batılı demokrasilerde hiçbir alanda teröre müsaade edilmediğine dikkati çeken Özkan, "Sadece dağlarda veya sınır ötesi operasyonlarda terörle mücadele edilir, sadece buralarda teröre müsamaha gösterilemez' anlayışını kabul etmiyoruz. Aynı zamanda şehir içerisinde, belediyelerde, kamu kurumlarında, ekonomide, sivil toplum kuruluşlarında, üniversitelerde eğer terör yapılanmaları varsa onlarla ilgili etkin mücadelenin yerine getirilmesi kanaatindeyiz." diye konuştu.

Özkan, teröre müsamaha gösterilmeksizin mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Alınan bu karar, ülkemizin anayasal rejimi, hukuk düzeni içerisindedir. Doğru ve yerinde bir karardır. Bu anayasal düzen ise batının gelişmiş demokrasilerinde var olan onlarda da uygulanan bir düzendir. Batıda nasıl uygulanıyorsa bizde de aynı şekilde karalılıkla uygulanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

- 11. Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Davutoğlu'nun açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu konudaki açıklamalarını da eleştiren Özkan, şöyle konuştu:

"Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları da var. Anlayamadığımız mesele bu... Siz de devleti yönetme sorumluluğuna sahip oldunuz. Geçmişte cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yaptınız. Dağlıca baskını oldu, şehitler verdik. Yine Aktütün, Gediktepe, Hantepe'de terör saldırıları olduğu zaman Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı idi. Bir açıklama yapıyor ve diyor ki, 'Hükümetin birinci önceliği terörle mücadeledir. Terörle mücadele sadece, silahlı kuvvetlerimizin dağlarda yürüttüğü mücadele değildir. Aynı zamanda diplomasi, yeri geldiğinde ekonomi, sosyal kalkınma, kültürel faaliyetler, bütün alanlarda terörle eksiksiz, tavizsiz bir şekilde mücadele edilmelidir.'

Ahmet Davutoğlu'nun da sayısız açıklamaları var. Çukur teröründe Davutoğlu'nun konuşmalarında 'Bizim şehirlerde yaptığımız terörle mücadeledir. Oralarda teröre asla taviz veremeyiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' diyor. Ama bakıyoruz ki teröre açıkça taviz veren, teröre destek veren, yardım ve yataklık yapan belediye başkanları söz konusu olunca hemen meseleye dalarak maalesef bu süreçlere destek verdiler. Biz bunu kabul etmiyoruz."

- "2023 seçimlerine alenen hazırlandığı görüldü"

Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdiği zaman kamuoyuna açıklama yaparak, "Gündelik siyasetin dışında kalacağını" belirttiğini aktaran Özkan, ancak Gül'ün, cumhurbaşkanlığı görevinin sona erdiği 2014 Ağustos'undan bugüne kadar, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı olan, bütün birbirine benzemez blokların sözcüsü olduğunu, adeta o blokları konsolide ederek 2023 seçimlerine alenen hazırlandığının görüldüğünü söyledi.

Özkan, "Sayın Abdullah Gül, mesele İstanbul seçimleri olunca, mesele kayyum belediyeleriyle ilgili alınan kararlar olunca o konularda müdahil oluyor. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsanız her şeyden önce açık ve net iradenizi milletimizin karşısına çıkar ifade edersiniz. HDP'nin adayı mı olmak istiyorsunuz çıkar söylersiniz. Kandilin adayı mı olmak istiyorsunuz çıkar söylersiniz. Bunu söyleyenler de maalesef oldu." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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