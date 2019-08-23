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Okulun hem müdürü hem de işçisi

Bingöl'de bir köy okuluna müdür olarak atanan Saim Çakar, tatilini bırakıp geldiği okulda bir işçi gibi çalışarak hem boya badana hem de dekorasyon çalışması yaparak örnek oluyor
 23 Ağustos 2019 14:02
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Okulun hem müdürü hem de işçisi

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına sayısı günler kala, okullardaki eksiklikleri tespit edilerek imkanlar ölçüsünde giderilmeye başlandı. Daha önce 4 yıl müdür olarak görev yaptığı Göltepesi Yeni Yerleşim Ortaokulu'nda çeşitli sosyal ve kültürel projelere öncülük eden Saim Çakar, Güveçli Köyü İlk ve Ortaokulu'na yeni eğitim öğretim yılı öncesinde atandı. Müdür Çakar, rol model olarak aldığı annesi ve ilkokul öğretmenin kendisine öğrettiklerini, atandığı yeni okulda da uygulayarak örnek bir çalışma sergiliyor. Okulun merdivenlerinden sınıf boyasına, masa ve sıraların tamirinden renkli çizimlere kadar yapan Çakar, bir işçi gibi çalışıyor.

Sınıfların 22 yıllık masa ve sıralarını tamir edip boyadıklarını aktaran Saim Çakar, "Göreve başlar başlamaz okulumuzun bir profiliniz çizdik, analizler yaptık. Notlarımızı aldıktan sonra okulumuzdaki çalışmalarımıza geçtik. Öğrencilerimizin kendilerini mutlu hissettikleri ortam oluşturmaya başladık. Sınıflarımızı, öğrencilerimizin beğenebileceği renklerle boyadık. 22 yıllık masa,sıraları boyadık ve yeniledik. Minik yürekli birinci sınıflarımızın kocaman mutluluklarına ortak olmak için parke yaptık. Bunun hem maliyetini hem de işçiliğini biz üstlendik. Yeter ki çocuklarımız okula geldiğinde, evlerindeki benzer ortamı burada da hissetsinler diye yaptık" dedi.

Tatilini yarıda kesti

Yaz tatilini yarıda bırakıp okulda çalışmaya başlayan Çakar, "1 Temmuz itibariyle yeni okulumda göreve başladım. Normalde okul idarecilerinin yaz aylarında 1 aylık gibi tatil hakları var. Hatta ben 1 haftalık tatil planlaması yapmıştım ama tatilimi yarıda keserek, çocuklara hizmet etmenin daha iyi olacağını düşündüm,mutluluğuna ortak olmak istedim" şeklinde konuştu.

Güney: "Bizi çok memnun etti"

Kent genelindeki okulları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise, "Okullarımızın 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır olup olmadığına bakmak için çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Güveçli İlk ve Ortaokuluna geldik ve okulumuzun hazır olması bizi çok memnun etti. Okulumuzun eğitim öğretime hazırlanmasında okul müdürünün ve değerli ekibin katkıları olmuş. Bizi çok memnun etti" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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