Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
|23 Ağustos 2019 14:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.
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