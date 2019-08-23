KYK borcunu ödeyemeyen 280 bin kişi bakanlığa bildirildi
Türkiye'de, KYK borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı
|23 Ağustos 2019 14:13
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KYK borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. İşsiz üniversite mezunları KYK borçları nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
Borç vadesi dolan 280 bin üniversite mezunu, yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildi.
Öğrenim kredisi borçlusu üniversite mezunlarının en büyük korkusu ise maaşlarına haciz uygulanması.
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