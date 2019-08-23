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'Öğretmenden habersiz alış-veriş yapmayın'

Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri ve öğrencileri okul alışveriş telaşı sardı. İlkokula yeni başlayacak bir öğrencinin temel kırtasiye masrafı 250 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Kırtasiye malzemelerinin fiyatının geçen yıla göre yüzde 15 zamlandığını belirten İstanbul Kırtasiyeler Odası Başkanı Yavuz Tekçe ise velilere "Öğretmen liste vermeden alışveriş yapmayın" diye uyarıyor
 23 Ağustos 2019 14:22
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'Öğretmenden habersiz alış-veriş yapmayın'

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul alışverişi için kırtasiyelere giden veliler de çocuklarını eksiksiz bir şekilde okula göndermek istiyor. İlkokula yeni başlayacak bir öğrencinin temel kırtasiye alış-verişi için harcanan para 250 TL ile 450 TL arasında değişiyor.

Kırtasiye alışverişine çıkacak veliler için İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe önerilerde ve uyarılarda bulundu.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ZAMLANDI"

Kırtasiye malzemelerinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 zamlandığını ve piyasanın kısmen de olsa ithalata dayalı olması nedeniyle kurdaki artıştan etkilendiğini vurgulayan Tekçe, geçen yıl 4 milyon dolar olan kırtasiye satışlarından doğan ekonomik büyüklüğün, bu yıl aynı dönemde 5 milyon dolar seviyesinde olacağını hesapladıklarını söyledi. Tekçe, "Kırtasiye satışları 9 Eylül'den itibaren artacaktır. Ekonomik sıkışıklığı da göz önünde bulundurursak alışverişlerin 30 Ekim'e kadar süreceğini bekliyoruz. Dolayısıyla velilere, öğretmenlerden liste almadan alışverişe gitmemelerini öneriyoruz. Doğru alışveriş yapmak için beklemekte fayda var. Kafanıza göre alışveriş yapmayın." diye konuştu.

"ZİNCİR MARKETLERDEN KIRTASİYELER UCUZ"

İstanbul'da kırtasiye işi yapan 5 bin işletme bulunduğunu ve bunlardan 2 bin 800 işletmenin odalarına kayıtlı olduğunu kaydeden Tekçe, zincir marketlerin kırtasiye esnafını rekabet anlamında etkilediğine işaret etti. Zincir markete giden vatandaşın da bilinçsiz alışveriş yaptığını belirten Tekçe "Mesela öğretmen 10 renkli boya kalemi istiyorsa vatandaş gidip 24 renk alıp boşuna masraf ediyor ve aldığını geri de veremiyor. Oysa biz kırtasiyeci olarak vatandaşın yanlış aldığı malzemeyi geri veriyoruz. Çünkü yıl boyunca biz vatandaşımızla iç içeyiz. Ayrıca esnaf ona göre kendisini ayarlıyor. İddia ediyorum birçok kalemde aynı marka malı zincir marketlerden daha ucuza veriyoruz." diye konuştu.

"MARKASIZ ÜRÜN ALMAYIN"

Özellikle markasız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Tekçe, "Kalitesiz Çin mallarına ucuz diye rağbet edilmemeli. Piyasada maalesef merdiven altı ürünler dolaşıyor. Vatandaş ucuz diye alıyor, ancak bir hafta sonra o ürün bozuluyor ve tekrar alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Tasarruf edeyim derken daha çok masraf etmiş oluyor. Buğday unundan üretilmiş, kanserojen madde taşımayan gıda boyasıyla yapılmış ürünler tercih edilmeli. Ürünün iyi plastik malzemeden yapılmış olmasına dikkat edilmeli." uyarılarında bulundu.

Peki okula yeni başlayacak 1.sınıf öğrencisi için kırtasiye ürünleri ne kadara mal oluyor?

İşte kalem kalem fiyatlar...
Sözcü
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