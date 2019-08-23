Tunceli'de 3 terörist öldürüldü
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
|23 Ağustos 2019 14:29
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Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.
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