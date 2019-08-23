KESK'ten 1 günlük grev kararı

Kamu emekçileri, hükümetin enflasyonun çok altında kalan zam teklifi nedeniyle 27 Ağustos Salı günü bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.

Hükümet ve Memur-Sen arasında 20 gündür devam eden ve 3 milyon 200 bin memurla 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020/2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine, Memur sen bugün Hakem Kuruluna başvuracak.

Hükümetin son teklifi ilk yıl yüzde 4+4, ikinci yıl ise 3+3 olmuştu

Kamu görevlileri arasında, üye sayısı bakımından 3. konfederasyon olan KESK yaptığı açıklamada, "?En başından beri bu ilke doğrultusunda, kamu emekçilerinin ortak çıkarları için mücadele eden, bunun için bedeller ödeyen konfederasyonumuz KESK, her zaman olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğun gereğini getirmeye hazırdır. Bunun bir adımı olarak bağlı sendikalarımızın üyelerinin katılımıyla 27 Ağustos Salı günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm yurtta 1 gün iş bırakacağız. 27 Ağustos'ta 'İnsanca Bir Yaşam ve Güvenceli İş İçin G(ö)revde Olacağız.'" ifadelerine yer verdi